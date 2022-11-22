台64重機高速追撞計程車慘死　運將作筆錄發抖淚崩...挨罰+被送辦

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛多元計程車21日深夜10點多，行駛台64快速道路內線車道，卻未開啟車燈，後方紅牌重機疑視線昏暗高速追撞，騎士當場殞命。而事故發生前一旁原本明亮的路燈還突然熄滅，短短3秒後隨即發生恐怖車禍；後來計程車司機邊哭顫抖地製作筆錄，情緒崩潰難以言語，訊後被依過失致死罪送辦。

據了解，27歲紀男當時騎著Aprilia RS 660重機沿台64快速道路往板橋方向行駛，行經25.7K處時，疑因前車未開車燈、加上視線昏暗，紀男高速追撞上前方多元計程車，連人帶車騰空飛起，重摔在地後隨即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。



▲▼外車道的鄰車行車紀錄器顯示已達時速約90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」。（圖／記者游宗樺翻攝）

37歲陳姓司機情緒崩潰，發抖流淚接受警方訊問時表示，當時他載著46歲劉姓乘客從新店出發，行經台64線往板橋行駛，沒想到會突然被撞…但為何沒開大燈，陳姓司機則未交代；至於紀男當時則是要返家，未料途中遭遇死劫，家屬心痛萬分。

警方酒測後排除陳男酒駕，確切事故原因有待調查釐清；由於陳男駕車未開車燈，警方將依《道路交通管理處罰條例》第42條，對其裁處1200至3600元罰鍰，並依過失致死罪送辦。

▲▼計程車車尾被撞到變形爛毀，足見當時撞擊力道猛烈。（圖／記者游宗樺翻攝）

根據鄰車行車紀錄器畫面，紀男騎著紅牌重機車速飛快，且事故發生前，原本一旁明亮的路燈卻突然閃滅，短短3秒後隨即發生恐怖追撞事故。撞擊畫面曝光後在社群平台瘋傳，網友見到路燈詭異熄滅後紛紛直呼超毛，「撞上前路燈剛好熄滅耶，真的抓交替。」

▲撞擊發生前3秒，一旁路燈突然熄滅。（圖／記者游宗樺翻攝）

也有網友發現，鄰車行車紀錄器畫面顯示車速已達89、90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」，直呼「這很明顯嚴重超速了吧」、「我騎車10幾年的經驗估計，追撞者時速至少有150公里以上」、「這我也護航不下去，雖然沒開車燈有錯，但重機超速成這樣…」、「64就夠黑了，還要在那邊嚴重超速」、「我認為四輪沒問題，而且很衰！重機飆那麼快真的是自找的」、「騎這麼快，真的沒什麼好說的！」