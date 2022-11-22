中山橋4車連環撞！路中伸縮縫工地遭闖入　小貨車撞工人釀4傷

▲工程人員在施作伸縮縫工程時，遭一輛小貨車撞上，共4人受傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區21日晚間11時許，中山橋往新莊方向發生連環撞車禍意外，共4人受傷送醫。一輛載著中古冰箱的小貨車行經事發路段，不慎追撞在路中施作伸縮縫工程的工程車，工程車再往前推撞2車，導致3名工人受傷，肇事駕駛也受傷送醫，所幸救治後均暫無生命危險，確切事故原因有待調查釐清。

▲肇事小貨車擋風玻璃全碎，車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，吳姓男子（33歲）事發時，開著小貨車載著中古冰箱，行經事發路段疑似未注意車前狀況，撞上在路中進行伸縮縫工程的工人與工程車，工程車被撞後，再往前推撞另一輛工程車與一輛工程人員的車輛。事故導致謝姓（43歲）、謝姓（19歲）及游姓（62歲）3名工人受傷，連同肇事的吳男，4人均為骨折及擦挫傷送醫救治，暫無生命危險。

工程人員表示，當時在進行伸縮縫的工程，有依規定在後方交管，並擺放交通錐，搞不懂為什麼對方還會撞上來，被撞的工人由於是蹲地施作，傷勢應該很重。警方獲報到場，在事故現場進行交管，並拉起封鎖線拍照採證，經酒測排除吳男酒駕，確切事故原因有待後續調查釐清。

▲遭撞的工程車車身毀損，現場一片凌亂，還有染血的反光背心散落在地。（圖／記者游宗樺攝）