台64重機男撞計程車亡　家屬心碎要求道歉！司機聲明：我是被撞的

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一輛多元計程車21日深夜10點多，行駛台64快速道路內線車道，卻未開啟車燈，後方紅牌重機疑視線昏暗高速追撞，騎士當場殞命。後來計程車司機邊哭顫抖地製作筆錄，情緒崩潰難以言語，訊後被依過失致死罪送辦；稍早檢察官相驗遺體，家屬到場含淚要求司機道歉，而司機也透過友人轉發聲明。

▲▼紅牌重機撞計程車的瞬間。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，27歲紀男當時騎著Aprilia RS 660重機沿台64快速道路往板橋方向行駛，行經25.7K處時，疑因前車未開車燈導致視線不佳，紀男高速追撞上前方多元計程車，連人帶車騰空飛起，重摔在地後隨即失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

37歲陳姓司機情緒崩潰，發抖流淚接受警方訊問時表示，當時他載著46歲劉姓乘客從新店出發，行經台64線往板橋行駛，沒想到會突然被撞…但為何沒開大燈，陳姓司機則未交代；至於紀男當時騎著租來的重機準備返家，未料途中遭遇死劫。

▲紀男的父親要求計程車司機一定要道歉。（圖／記者陳雕文翻攝）

檢察官、法醫於22日下午在殯儀館進行遺體相驗，認定紀男因頸椎、顱骨斷裂，導致中樞神經性休克喪命。死者的父親私下表示，「我兒子騎快是沒錯，但計程車沒開大燈就是（車禍）原因啊！如果有開大燈，後燈會亮那兒子就可以閃，但就是沒開，根本就看不到，而且那輛計程車還是黑色的」，他要求司機一定得道歉。

而陳姓司機也透過友人轉發聲明，「各位媒體先進好，我是昨夜遭撞的轎車車主，昨天依正常時速行駛在64快速道路，當時車上還有載客，沒想到卻突然遭到猛烈撞擊，到現在都還餘悸猶存、飽受驚嚇，現在警方也針對事故原因進行調查，我也會配合相關程序釐清肇責。」

警方酒測後排除陳男酒駕，確切事故原因有待調查釐清；由於陳男駕車未開車燈，警方將依《道路交通管理處罰條例》第33條，對其裁處3000至6000元罰鍰，並依過失致死罪送辦。

▲▼計程車車尾被撞到變形，足見當時撞擊力道猛烈。（圖／記者游宗樺翻攝）