台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

記者游宗樺、莊智勝／台北報導

新北市中和區台64快速道路昨(21日)深夜10時許發生一起死亡車禍，一輛多元計程車行駛內線車道未開啟車燈，後方另輛紅牌重機疑因視線昏暗未察覺因此高速追撞，導致紀姓騎士(27歲)當場殞命。離奇的是，事故發生前一旁原本明亮的路燈還突然熄滅，短短3秒後隨即發生恐怖車禍。

▲撞擊發生前3秒，一旁路燈突然熄滅。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，紀男當時騎著Aprilia RS 660重機沿台64快速道路往板橋方向行駛，行經25.7K處時，疑因前車未開車燈、加上視線昏暗，紀男高速追撞上前方多元計程車，當場連人帶車騰空飛起，紀男重摔在地後隨即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。

鄰車行車紀錄器畫面拍下，紀男騎著紅牌重機車速飛快，且事故發生前，原本一旁明亮的路燈卻突然閃滅，短短3秒後隨即發生恐怖追撞事故。

撞擊畫面曝光後在社群平台瘋傳，網友見到路燈詭異熄滅後紛紛直呼超毛，「撞上前路燈剛好熄滅耶，真的抓交替」、「超玄的，路燈熄掉就剛好出事」、「撞擊發生前，路燈突然熄滅了，很像在預告什麼……！」

▼計程車車尾被撞到變形爛毀，足見當時撞擊力道猛烈。（圖／記者游宗樺翻攝）