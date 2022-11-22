　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台64重機高速追撞計程車　騎士噴飛亡！鄰車時速90km「還被刷卡」

記者游宗樺、莊智勝／新北報導

新北市中和區台64快速道路昨(21日)深夜10時許發生一起死亡車禍，一輛多元計程車行駛內線車道未開啟車燈，後方另輛紅牌重機疑因視線昏暗未察覺前方路況，高速追撞前車車尾，紀姓騎士(27歲)當場噴飛慘死。有眼尖網友發現，拍下事故瞬間的鄰車時速已經高達約90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」，直呼「騎這麼快，真的沒什麼好說的！」

初步了解，紀姓男子事發時騎乘要價約50.9萬元的Aprilia RS 660重機，行經台64快速道路往板橋方向25.7公里處，高速追撞前方一輛未開大燈的多元計程車，重機撞擊後騰空飛起，紀男噴飛倒地失去生命跡象，而計程車車尾嚴重變形，陳姓駕駛(37歲)及劉姓乘客(46歲)多處擦挫傷。

鄰車的行車紀錄器拍下事故瞬間，當時多元計程車尾燈並未亮起，僅車尾底部的2片反光板亮起微弱紅光。而紀男的重機車速相當快，再加上視線昏暗，未察覺前方路況，當場猛力追撞前車，撞擊力道相當猛烈，現場瞬間揚起大片白煙，紀男也一度騰空噴飛、癱軟摔地當場沒有生命跡象。

警消晚間10時57分獲報，派員到場發現紀男已無呼吸心跳，緊急替他CPR並將他送往雙和醫院急救，最後仍因傷重不治，而陳男、劉男送醫救治暫無大礙。警方經酒測，排除陳男酒駕，紀男酒測值有待抽血檢驗，確切事故原因有待調查釐清。由於陳男駕車未開車燈，警方將依《道路交通管理處罰條例》第42條，對其裁處1200至3600元罰鍰。

驚悚撞擊畫面曝光後，在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」引起網友熱議，有眼尖的網友發現，鄰車行車紀錄器畫面有顯示車速，當時時速都已達89、90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」，直呼「這很明顯嚴重超速了吧」、「我騎車10幾年的經驗估計，追撞者時速至少有150公里以上」、「這我也護航不下去，雖然沒開車燈有錯，但重機超速成這樣…」、「64就夠黑了，還要在那邊嚴重超速」、「我認為四輪沒問題，而且很衰！重機飆那麼快真的是自找的」、「騎這麼快，真的沒什麼好說的！」

►驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈多元計程車　騎士噴飛慘死

▼外車道的鄰車行車紀錄器顯示已達時速約90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼台64重機高速撞未開燈多元計程車　騎士噴飛慘死。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼台64重機高速撞未開燈多元計程車　騎士噴飛慘死。（圖／記者游宗樺翻攝）

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／育達回來了！　兩年內「二度更改校名」原因曝光
大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手
起底大S幕後超強律師！　離婚官司神布局
大S忍10年傷痛「快溺斃死去」！　她揭汪小菲罪狀：公開會上頭
快訊／國1三重段「3車追撞」！　車流回堵2km
汪小菲剋星出手了！　葛斯齊開戰「揭發黑幕」：往生我照樣公開
汪小菲封鎖大S！　嗆「你要是真愛我」：在北京待待都能死是嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝！消防局給建議

通霄車行倉庫深夜大火「烈焰沖天」　4汽車6電動機車燒成廢鐵

FBI抓小明！逾百高官政要未曝光　監視器遭備份成未爆彈

快訊／國道1號北向三重交流道「3車追撞」！後方車流紅爆回堵2km

快訊／桃園中壢工廠凌晨火警！　數部堆高機陷火海

台64重機高速追撞計程車　騎士噴飛亡！鄰車時速90km「還被刷卡」

快訊／國1「2車追撞」　紅爆回堵中

錢帥君男友「小明」獨家照曝光　20億身家大起底

車牌被偷黏手機　老爸1舉揭穿女兒跟蹤狂男友！恐怖情人下場曝

FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝！消防局給建議

通霄車行倉庫深夜大火「烈焰沖天」　4汽車6電動機車燒成廢鐵

FBI抓小明！逾百高官政要未曝光　監視器遭備份成未爆彈

快訊／國道1號北向三重交流道「3車追撞」！後方車流紅爆回堵2km

快訊／桃園中壢工廠凌晨火警！　數部堆高機陷火海

台64重機高速追撞計程車　騎士噴飛亡！鄰車時速90km「還被刷卡」

快訊／國1「2車追撞」　紅爆回堵中

錢帥君男友「小明」獨家照曝光　20億身家大起底

車牌被偷黏手機　老爸1舉揭穿女兒跟蹤狂男友！恐怖情人下場曝

FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

俄軍騙「會回來」丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭：所有人都跑了

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

「18K白K金鑽石項鍊」現砍1.5萬！好市多黑五第2波優惠價曝光

正妹女星參選三重里長！被封「兒童界蔡依林」　還有3藝人也都從政

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝！消防局給建議

都空空的！？游淑慧看陳時中沒主見　鄭運鵬沒政見

「選舉選到失去人性是最大悲哀」　她也聲援王世堅：真漢子的表現

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手　2.6萬人讚爆

台積電跌5元至476　指數跌近70點失守14400

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

社會熱門新聞

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

獨／驚悚畫面曝！鎖喉暴打司機還「索命瘋踹」

FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

砂輪機圓盤刀片劃開！男內臟可見送醫

錢帥君男友獨家照曝　20億身家大起底

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

台中監獄受刑人宣告死亡　淒涼背景曝

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

即／台南某科技大男大生墜樓命危

激戰女友露臉自拍　渣男秀給朋友看下場慘了

台64重機高速追撞！鄰車時速90km「還被刷卡」

桃候選人送魩仔魚　涉賄選10萬交保

更多熱門

相關新聞

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

新北市中和區21日晚間10時許，一輛多元計程車未開大燈行經台64快速道路，被一輛價值高達50萬元的紅牌重機追撞。重機騎士當場噴飛倒地，失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治；而計程車駕駛及乘客2人則輕傷送醫。警方到場進行交管，並在現場拍照採證，確切事故原因有待調查釐清。

安全帽被風吹落卡轎車底　騎士不服挨罰被打臉

安全帽被風吹落卡轎車底　騎士不服挨罰被打臉

質疑林佳龍賄選　國民黨團要檢調立案調查

質疑林佳龍賄選　國民黨團要檢調立案調查

北宜四輪「鬼切」插　重機急閃自撞

北宜四輪「鬼切」插　重機急閃自撞

小黃嗆騎士「不能騎中間」　警當場洗臉

小黃嗆騎士「不能騎中間」　警當場洗臉

關鍵字：

台64重機計程車騎士車禍

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

汪小菲不爽電費　台灣電價衝熱搜

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面