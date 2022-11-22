台64重機高速追撞計程車　騎士噴飛亡！鄰車時速90km「還被刷卡」

記者游宗樺、莊智勝／新北報導

新北市中和區台64快速道路昨(21日)深夜10時許發生一起死亡車禍，一輛多元計程車行駛內線車道未開啟車燈，後方另輛紅牌重機疑因視線昏暗未察覺前方路況，高速追撞前車車尾，紀姓騎士(27歲)當場噴飛慘死。有眼尖網友發現，拍下事故瞬間的鄰車時速已經高達約90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」，直呼「騎這麼快，真的沒什麼好說的！」

初步了解，紀姓男子事發時騎乘要價約50.9萬元的Aprilia RS 660重機，行經台64快速道路往板橋方向25.7公里處，高速追撞前方一輛未開大燈的多元計程車，重機撞擊後騰空飛起，紀男噴飛倒地失去生命跡象，而計程車車尾嚴重變形，陳姓駕駛(37歲)及劉姓乘客(46歲)多處擦挫傷。

鄰車的行車紀錄器拍下事故瞬間，當時多元計程車尾燈並未亮起，僅車尾底部的2片反光板亮起微弱紅光。而紀男的重機車速相當快，再加上視線昏暗，未察覺前方路況，當場猛力追撞前車，撞擊力道相當猛烈，現場瞬間揚起大片白煙，紀男也一度騰空噴飛、癱軟摔地當場沒有生命跡象。

警消晚間10時57分獲報，派員到場發現紀男已無呼吸心跳，緊急替他CPR並將他送往雙和醫院急救，最後仍因傷重不治，而陳男、劉男送醫救治暫無大礙。警方經酒測，排除陳男酒駕，紀男酒測值有待抽血檢驗，確切事故原因有待調查釐清。由於陳男駕車未開車燈，警方將依《道路交通管理處罰條例》第42條，對其裁處1200至3600元罰鍰。

驚悚撞擊畫面曝光後，在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」引起網友熱議，有眼尖的網友發現，鄰車行車紀錄器畫面有顯示車速，當時時速都已達89、90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」，直呼「這很明顯嚴重超速了吧」、「我騎車10幾年的經驗估計，追撞者時速至少有150公里以上」、「這我也護航不下去，雖然沒開車燈有錯，但重機超速成這樣…」、「64就夠黑了，還要在那邊嚴重超速」、「我認為四輪沒問題，而且很衰！重機飆那麼快真的是自找的」、「騎這麼快，真的沒什麼好說的！」

►驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈多元計程車 騎士噴飛慘死

▼外車道的鄰車行車紀錄器顯示已達時速約90公里，卻還是被紅牌重機「刷卡」。（圖／記者游宗樺翻攝）