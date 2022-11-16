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幫國中孩子請假回南部慶生　老師要求看身分證！爸傻眼：記曠課吧

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸15日表示，為了幫住在南部的家族長輩慶生，他親自打電話想替就讀國中的孩子請事假，結果卻被老師要求出示長輩的身分證，讓他覺得很傻眼，最後乾脆請老師記曠課。不過，文章公開之後掀起網友兩派意見論戰，一派人支持原PO，另一派人則認為學校謹慎一點並無不妥。

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO無法理解，為何家長幫孩子請假要出示身分證明。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，他都不知道現在家長親自幫小孩寫請假單，還親自打電話去請事假，居然還要拿出證明，「只是家族長輩南部慶生，居然要長輩的身分證，是我畢業太久了嗎？」

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原PO接著補充道，老師來電詢問時，撥打的是他留在學生資料裡的家長聯絡電話，而且老師還告訴他，就算家長親自去學校幫小孩請假，也要繳交證明，「最後我回老師，那就記曠課吧！」

文章公開之後，掀起網友兩派意見論戰。一派人覺得原PO的抱怨合理，「給身分證是合理的嗎？身分證是個資，不能亂給吧」、「都親自打電話，甚至要親自去學校了，還要長輩的身分證太誇張了，找麻煩吧」、「既然家長自己都出面請假了，到底老師是在毛多什麼啊？事假還要交代那麼多細節？就算請假次數過多也是人家的事情，關老師屁事，家長覺得沒問題就好」。

另一派網友則表示，可以理解校方和老師的擔憂，「搞不好老師被騙很多次了」、「現在的小孩很厲害，外面找來一些『長輩』幫忙打電話請假，甚至還敢直接去學校『接』孩子，這些『長輩』卻連家長、監護人都不認識，學校應該是經驗豐富，才會用這麼麻煩的手段防範」。

還有一名網友分享自己的親身經歷，他提到，有一次上班搭乘公車時，聽到前面有幾名國中生在聊天，內容是要如何互相幫忙請假，還說要用變聲器或找東西讓聲音變得低沉一點，「我就在車上看著他們互相幫對方打電話，理由千奇百怪，說什麼身體不舒服、家裡長輩想小孩、有親戚住院等等，說完後，幾個人就討論起等等要去哪裡看電影、逛街」。

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