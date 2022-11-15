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和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳　《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手

 ▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

▲能夠為寶可夢洗澡、和寶可夢一起野餐，還能騎乘傳說的寶可夢「故勒頓」和「密勒頓」上山下海，《寶可夢 朱／紫》互動新特點讓各年齡層玩家超期待。(遊戲畫面由寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入，下同)

記者曾雅玲／東京採訪報導

粉絲們準備尖叫了！風靡全球、男女老少都愛的寶可夢遊戲，即將於11/18(五)上市的《寶可夢 朱／紫》，有許多讓人驚艷的創新互動玩法，以及眾多超級卡娃伊、新發現的寶可夢登場，還有寶可夢遊戲第一個開放世界中，能夠觀察到寶可夢的各種生態，還能多人連線打團體戰、交換寶可夢…，超多驚喜新玩法，不論新手或資深玩家都能立即入手，《ETtoday新聞雲》記者就搶先帶大家到東京做第一手體驗報導。

和寶可夢野餐、為寶可夢洗澡澡 互動性大增讓你和寶可夢更親暱
《寶可夢 朱／紫》最讓大小粉絲驚呼連連的就是可以和寶可夢一起野餐、還能幫寶可夢洗澡澡，遊戲過程中，設定為學生身份的主角，校外研究的主題就是到生活在帕底亞地區的寶可夢世界「尋寶」，除了從初期三隻寶可夢「新葉喵」、「呆火鱷」、「水潤鴨」中挑選初始同行夥伴，還能遇見傳說的寶可夢「故勒頓《寶可夢 朱》/密勒頓《寶可夢 紫》」。在遊戲的冒險過程中，玩家隨時可以和同行寶可夢們一起野餐，親手為牠們製作美味三明治，從挑選材料、調味料，最後放上竹籤，享受料理的樂趣，還能為寶可夢回復體力，而野餐過程中可以看到不同寶可夢或躺著想睡覺、或大快朵頤、或在一旁搔癢，模樣十分逗趣可愛。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

▲全新的野餐功能，讓玩家能夠親手為寶可夢做料理，增添樂趣。

這款新作強化玩家和寶可夢間的互動培育，與寶可夢相遇、對戰、捕獲後，就能為牠命名，就像毛孩家人一樣，在一起冒險的旅程中，一起野餐之外，還能為寶可夢洗澡澡，寶可夢沾上泥土、雪片或沙塵、帶著寶可夢一起走、對戰，都會讓牠變髒，這時在野餐功能中使用洗澡功能，用泡泡海綿加上清水沖洗，寶可夢馬上清潔溜溜，回復體力的同時，也能和玩家更親暱。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖） ▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

▲在野餐功能中可以為寶可夢洗澡澡，讓寶可夢亮晶晶的同時，也能回復體力。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

▲《寶可夢 朱／紫》，左起：新葉喵、呆火鱷、潤水鴨。

無敵可愛最初的夥伴寶可夢和不計其數新發現的寶可夢們  賣萌登場
還記得你第一次入手寶可夢遊戲，選擇的最初的夥伴是小火龍、妙娃種子還是傑尼龜？《寶可夢 朱／紫》：新葉喵(草屬性)、呆火鱷(火屬性)、潤水鴨(水屬性)，承襲歷代超級卡娃伊的風格，今年二月官方一曝光牠們可愛的樣貌，立刻引發各種討論。▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

▲▼《寶可夢 朱／紫》有許多新發現的寶可夢等著與玩家相遇。(上圖上排左起：狗仔包、浩大鯨、布撥；下排左起：電肚蛙、奇麒麟、愛吃豚。下圖上排左起：烏波（帕底亞的樣子）、毛崖蟹、海地鼠；下排左起：摩托蜥、迷你芙、塗標客)

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

不僅初期三隻寶可夢搶先曝光賣萌，在帕底亞地區還有非常多新發現的寶可夢隨時出現在玩家眼前，像是圓滾滾的「愛吃豚」，超大鼻孔掀呀掀的，可是愛吃豚找出芳香野草和香醇樹果的最佳利器；鼠寶可夢的「布撥」，可是「電」力十足的寶可夢，連手掌上都有放電器官；還有妖精屬性的小狗寶可夢「狗仔包」、體型渾圓的「電肚蛙」有著大大凸起的「發電臍」、體型巨大的陸鯨寶可夢「浩大鯨」、眼珠能夠全方位轉動的埋伏寶可夢「毛崖蟹」、帕底亞型態的烏波、麒麟奇進化成帕底亞樣子的「奇麒麟」，本體的頭和尾巴的頭合而為一，還具有「反芻」的特性，能把樹果在下一回合結束時再次食用；以及外型超酷的「摩托蜥」卻是個性溫和的人類好朋友，對戰時則有特殊的斷尾招式。

群居生活、棲息地特地 觀察寶可夢生態更添趣味
在這冒險尋寶中，除了隨時驚喜遇見各式各樣的寶可夢，在這寶可夢系列第一個開放世界設計的帕底亞地區，由高聳的山脈，以及湖泊、荒野和險峻的山岳地帶等景觀構成一片連綿不絕的壯闊大地中，玩家還能觀察到寶可夢特有的生態，像是一踏上旅程不久，就會看到成群的愛吃豚；還有小貓怪也是成群出現。另外，也能發現住在海邊的「海地鼠」，牠會從沙子裡露出身體的一部分來吃海裡的食物。藏在沙子裡的身體是什麼模樣，長度又有多長，則還是個未解之謎；還有更多棲息在樹上、河川裡等大自然各個角落的寶可夢們，則要靠玩家親身體驗才能一一發現了。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）
獨樂樂不如眾樂樂 多人遊戲揪團對戰還能交換寶可夢 樂趣大加乘
《寶可夢 朱／紫》令玩家感到振奮的一大特點就是能夠多人連線，最多可以4人一起遊玩、一起打團體戰，記者此次在東京寶可夢試玩會中，就和來自亞洲其他國家的媒體記者一起體驗連線的樂趣，4個人可選擇不同屬性寶可夢共同作戰，就算等級有落差，攻擊力稍弱時還能使用「聲援」功能，「聲援」共有3種，除了可以提升攻擊和特攻，或提升防禦和特防之外，還可以進行回復，而且不必等待隊友攻擊結束，隨時能夠開打；除此之外，還能和朋友交換寶可夢、一同冒險、合作，透過朋友間的各種互動，大大提升遊戲的樂趣和變化。

▲【官方】《寶可夢 朱／紫》3rd Trailer 介紹影片。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

▲本畫面僅為遊戲示意，並非記者體驗對戰之畫面。

太晶化華麗升級 草變火、水變妖精 戰術提升更添視覺饗宴
做為寶可夢系列遊戲的主線大作，《寶可夢 朱／紫》創新設計還有一大亮點「太晶化」，除了像寶石般閃耀的太晶化寶可夢，在視覺上的華麗炫目超級吸睛，還會轉變為「太晶屬性」，原本岩石/惡屬性的班基拉斯，太晶化變成幽靈屬性(太晶化前,每隻寶可夢轉變的屬性都是未知數)，原有弱點都會產生改變，充滿未知數，在對戰中讓對手措手不及，增添戰術上千變萬化的可能。還有「太晶爆發」能夠發揮強大力量，看著寶可夢展現超強攻擊力，華麗贏得戰局，讓玩家超級過癮，接著捕捉記者體驗戰鬥中所對戰的寶可夢，還能獲得道具，提升戰力。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖） ▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手 。（圖／取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳、滑翔  上山下海超過癮
《寶可夢 朱／紫》會遇見傳說的寶可夢「故勒頓/密勒頓」，玩家在冒險中隨時能夠召喚傳說的寶可夢同行，更特別的是可供玩家騎乘，且無論上山、下海都沒問題，尤其騎乘傳說的寶可夢能夠攀上崖壁，再從山頂躍起飛翔前往任何一個目的地，姿態超級酷炫，操控上也更為簡易，讓玩家能夠盡情享受任意馳騁在壯闊浩瀚的帕底亞地區，記者在試玩過程中，就充分感受駕馭傳說的寶可夢恣意奔馳在大草原、從高處一躍飛翔的滋味，非常過癮。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

▲▼《寶可夢 朱／紫》主角為橘子學院《寶可夢 朱》 /葡萄學院《寶可夢 紫》的學生，校外研究主題就是尋寶。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

開放世界 超高自由度 隨心所欲編織自己獨特的故事
為了提供玩家能夠隨心所欲的遊戲，《寶可夢 朱／紫》不採傳統過關模式，而是讓玩家自由選擇要先前往開放世界中的任何一個地點、先打哪個道館，所以玩家能夠自由編織屬於自己獨特的故事，更讓遊戲網紅稱讚是看到預告後最期待的版本。

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入） ▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

此次記者在試玩會中，也體驗到進入天星隊基地，對抗校園麻煩製造者的「星塵★之路」，在一定時間內成功打倒30隻天星隊派出的寶可夢之後，就會面臨天星隊老大梅拉搭著天星隊車出現，派出戰力強大的煤炭龜，寶可夢夥伴輪番上陣對戰多回，終於擊敗煤炭龜之後，沒想到梅拉還有驚人的展開，得再經過一番激戰，最終可獲得道具和經驗值。

▲▼日本東京寶可夢中心及寶可夢咖啡。（圖／記者曾雅玲攝） 

▲▼位於東京池袋太陽城二樓的Pikachu sweets by Pokémon Cafe，輕食餐點、飲料會隨時推陳出新，是到東京旅遊不可錯過的朝聖地點。(圖／記者曾雅玲攝)

▲▼日本寶可夢中心及寶可夢咖啡。（圖／記者曾雅玲攝） ▲▼日本寶可夢中心及寶可夢咖啡。（圖／記者曾雅玲攝）

日本旅遊必朝聖寶可夢中心、Pikachu sweets by Pokémon Cafe 酷、萌一次滿足
隨著10月份日本解禁，許多旅客已迫不及待安排日本旅遊行程，此次記者也前往位於池袋太陽城的「寶可夢中心」和「寶可夢咖啡廳」，不論是各種造型無敵可愛的皮卡丘、伊布、卡比獸、波加曼，搞怪的耿鬼、飄飄球，或是超酷的阿爾宙斯、蒼響、藏瑪然特…所有寶可夢周邊都可一次購足；還有寶可夢主題咖啡廳，各種口味的鬆餅，還有皮卡丘果凍蘇打、洗翠的樣子的索羅亞餅乾鮮奶油飲料、皮卡丘熱奶茶…(記者拍攝日期為10月25日，菜單內容將隨時間季節調整)，每一樣都讓人忍不住驚呼「超級卡娃伊！」，現在就跟著《寶可夢 朱／紫》展開帕底亞地區冒險、再來趟寶可夢朝聖之旅！

▲▼日本寶可夢中心及寶可夢咖啡。（圖／記者曾雅玲攝） ▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖）

▲▼日本東京寶可夢中心及寶可夢咖啡。（圖／記者曾雅玲攝） ▲▼日本寶可夢中心及寶可夢咖啡。（圖／記者曾雅玲攝）

▲「寶可夢中心」商品種類相當多元，可愛的、實用的、酷炫的…通通都有，令大小粉絲們好想通通帶回家。(圖／記者曾雅玲攝)

▲▼日本東京寶可夢中心及寶可夢咖啡。（圖／記者曾雅玲攝）

▲皮可丘造型的東京奈奈，每個表情都不相同，超級卡娃伊。(圖／記者曾雅玲攝)

▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入） ▲▼和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳 《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手。（圖／寶可夢官方提供或取自官方開發中影片截圖，實際內容可能與正式版有所出入）

▲《寶可夢 朱／紫》於11月18日(五)起正式發售。

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