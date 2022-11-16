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夜市買大陸「超夯1零食」　才一口就辣哭！她嚇到：直接丟了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲原PO買大陸超夯零食來吃。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「原本以為可以吃得很開心，結果吃一口就被辣哭了，直接丟了 XD」。有網友日前在夜市買了一款大陸超夯的零食，沒想到才一口就被辣到掉眼淚，嚇得直接丟掉。貼文一出爆共鳴，「又鹹，味素又重，吃完嘴巴都麻掉」、「鹹大於辣了，為了我的腎我Pass。」但也有不少人直呼好吃，「我蠻喜歡的。」

發文網友在臉書「●【爆怨公社】●」表示，「我在夜市買魔芋爽小包裝，原本以為可以吃得很開心，結果吃一口就被辣哭了，直接丟了。」從照片可以看到，原PO分別買了酸辣泡椒、香辣口味的「魔芋爽（素毛肚）」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲魔芋爽辣到原PO無法招架。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

貼文一出，意外引發一陣共鳴，「我還有一堆，誰要？送他」、「化學味很重，嚐一口就不敢吃了」、「為什麼腦海裡出現『科技與狠活』這句話」、「上次連吃10包，隔天直接急性腸胃炎，拉肚子拉了快一個禮拜才好」、「滿滿的塑膠和化學味」、「又油又鹹，真的吃不慣」、「之前想說很多人都說很好吃，嚐鮮一把，吃完直接不舒服拉肚子、腸胃炎。」

不過，也有人表示，「我第一次吃，不小心就把一整盒20包吃完了」、「就是零嘴，別多吃就好了，很多食物也是添加劑一堆」、「拿來涼拌小黃瓜還不錯吃欸」、「追劇配這個很剛好欸」、「我超愛綠色包裝，這是愛吃辣的神零嘴」、「可以水煮把辣油沖洗掉，喜歡脆脆的但不能吃辣可以參考。」

據悉，「魔芋爽」是中國大陸衛龍食品公司的產品，有酸辣泡椒、香辣、麻辣口味，因為熱量低、口味夠重又便宜，吸引許多愛好者。而魔芋其實就是蒟蒻，本身熱量不高，就算有辣油等調味料，一包也只約21大卡。不過，也因為調味過，鈉含量相當驚人，偶爾解解饞還行，最好還是別一次吃太多。

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