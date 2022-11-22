黃國昌同台柯文哲　前柯幕僚：太陽花偷換成嬰粟花

▲黃國昌表態力挺無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料照／翻攝自黃珊珊臉書）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢晚會，時代力量前立委黃國昌現身站台力挺，與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲齊喊「推倒藍綠高牆」。不過，曾為柯文哲心腹幕僚的民眾黨前中央委員張益贍撰文形容，「把太陽花偷換成嬰粟花」，還預告之後要慢慢喝下午茶、慢慢寫文章。

▲「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（資料照／記者黃克翔攝）

張益贍近日公開砲轟柯文哲為政治利益挑起仇恨，還說民進黨曾禮讓柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊，才是推倒藍綠高牆，但黃珊珊低調回應僅說，每個人都有自己意見，不需要聽從別人意見。

張益贍今天再度撰文分享親民黨文宣部前副主任吳崑玉的文章，以「把太陽花偷換成嬰粟花」形容柯文哲、黃國昌同台一事，並引述文章內容指，柯文哲剛當上市長後的某一天，與當時還是核心幕僚的自己喝下午茶聊天，他解析了「柯文哲現象」與「柯文哲」的不同。

該篇文章指出，當年的「柯文哲現象」，其實是太陽花運動的延伸，那代表一種價值，一種精神，一種政治態度，「抗中保台」與「推倒藍綠高牆」、「改變政治文化」，都是其精神的一部份，柯文哲只是太陽花運動精神的代表人而已，所以，「如果有一天，柯文哲背棄了柯文哲現象所代表的那種精神，柯文哲便會被拋棄」。