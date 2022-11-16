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臺西鄉鄉長候選人樁腳涉現金賄選　臺西鄉農會丁姓理事羈押禁見

▲雲林地檢署偵辦臺西鄉長候選人之丁姓樁腳3人，涉犯交付賄賂罪嫌重大，1人裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經檢警調多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於15日陸續通知丁姓樁腳等3人及相關選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民先後繳回犯罪所得5萬8000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署偵辦臺西鄉鄉長李姓候選人之丁姓樁腳3人，以每票2000元之對價，一同發送賄款給其他選民，換取投票予臺西鄉鄉長李姓候選人，涉犯交付賄賂罪嫌重大，1人裁定羈押禁見，另2人因已交代案情經法官諭令請回。

雲林地檢署說明，由檢察官林柏宇指揮刑事警察局電信偵查大隊第二隊、法務部調查局臺中市調查處、雲林縣調查站、雲林縣警察局臺西分局、臺中市政府警察局刑警大隊第六隊、臺中市政府警察局清水分局、內政部移民署中區事務大隊彰化專勤隊，於昨（15）日通知臺西鄉鄉長李姓候選人之樁腳即臺西鄉農會理事丁男(65歲)、樁腳丁男(70歲)、丁男(62歲)及相關受賄民眾到案。

雲林地檢署指出，經查，臺西鄉鄉長李姓候選人之樁腳被告丁男為臺西鄉農會理事，以每票2000元之對價，交付賄款給另2位丁姓樁腳，要求一同協助發送賄款給其他選民，換取支持臺西鄉鄉長李姓候選人並投票，因而共同涉犯投票交付賄賂罪嫌。

經檢警調多日蒐證，為進一步查悉相關事證，於15日陸續通知丁姓樁腳等3人及相關選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民先後繳回犯罪所得5萬8000元。案經檢察官訊問後，認樁腳3人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌重大，當庭逮捕向法院聲請羈押，經法官訊問後，農會理事丁姓樁腳裁定羈押禁見，而樁腳丁男(70歲)、丁男(62歲)2人因已交代案情，經法官諭令請回。

▲雲林地檢署偵辦臺西鄉長候選人之丁姓樁腳3人，涉犯交付賄賂罪嫌重大，1人裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署偵辦臺西鄉長候選人之丁姓樁腳3人，涉犯交付賄賂罪嫌重大，1人裁定羈押禁見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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