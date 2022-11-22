副議長倒戈挺高虹安　林耕仁「遺憾但祝福」：給了對手分化機會

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁。（圖／林耕仁競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市副議長、國民黨候選人林耕仁後援會總會長余邦彥，在投票最後關頭前倒戈，上周六帶隊出席民眾黨候選人高虹安的造勢場，昨晚更在臉書發文稱林耕仁誤成綠營打手，所以要支持能打敗民進黨的人。林耕仁今（22）日受訪回應，余邦彥副議長是自己的議會同事，「但對於他昨天表達的立場，不但讓支持者痛心和費解，也給對手分化我們的機會，我在此表達遺憾」。

余邦彥昨表示，雖認為林耕仁老實勤懇，是值得信賴的市長人選，然而「誤信部份諂媚之人」，本次選戰中出現嚴重決策問題跟錯誤，不僅將許多意見不合的同志一律拒之於外，還到處樹敵。面對這種窘境，他決心支持「能打敗民進黨的人」，自己與數十位里長當前要做的就是下架民進黨，打破藍白當前的困局，因此他拜託「大家集中選票，市長票投給能下架民進黨的高虹安」，期盼能為新竹市民贏回光明的未來。至於高虹安擔任立委期間是否涉及貪汙等問題，他認為自有司法來定論。

林耕仁今日上午受訪強調，余邦彥副議長是自己的議會同事，對於他昨天表達的立場，不但讓支持者痛心和費解，也給對手分化國民黨的機會，「我在此表達遺憾，但我仍然感謝這一陣子他的付出，也給予祝福。」

林耕仁進一步說明，自己自始自終都是國民黨唯一提名的新竹市長候選人，黨主席朱立倫也多次肯定他是下架民進黨最適合的人選，這已經是基層的共識，不會因爲誰的離開而有所改變，只剩四天就要投票，「我背負新竹市民改變城市的期望，會和所有支持我的人一起迎接最後的勝選，請大家持續做林耕仁的靠山。」