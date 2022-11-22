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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨打不出「拿手招」？　郭正亮嘆：此生看過最低級的選舉

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

▲前民進黨立委郭正亮。（資料照／記者李鍾泉攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉進入最後倒數階段，前民進黨立委郭正亮昨日表示，這次選舉，民進黨不敢將「抗中保台」打得太用力，因為美國總統拜登出來控管，導致整個社會氛圍都不太對，所以只好攻擊民眾黨新竹市長候選人高虹安個人，他更批評，「這次的選舉是我活了一大把年紀，看過最低級、水準最差的選舉。」

郭正亮21日在節目《大新聞大爆卦》中表示，基本上，民進黨不敢將「抗中保台」打得太用力，因為美國總統拜登出來控管，導致整個社會氛圍都不太對，「今年民進黨要打抗中保台也怕怕的，最拿手的招都拿不出來。」

郭正亮直言，民進黨連最拿手的「抗中保台」招都拿不出來，所以只好完全攻擊高虹安個人，而民進黨在國民黨台北市長候選人蔣萬安被資深媒體人周玉蔻起底身世搞砸後，人身攻擊就不能再玩了，「民進黨不能對事，對事他們都輸，只能對人，因此他們到最後都在打高虹安。」

郭正亮強調，這次選舉是他活了一大把年紀看過最低級的一次選舉，而前高雄市新聞局長王淺秋卻立馬反駁，「不會啊，民進黨打韓國瑜更用力，也是人生攻擊跟醜化」。對此，郭正亮則回應，那個不是這次選舉，畢竟不是當事人，就歷屆選舉來講，今年選舉是水準最差的選舉，文宣也是令人搖頭。

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