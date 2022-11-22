不怕鄭文燦來告！凌濤曝關鍵會議紀錄　曬郭哲敏「炒地牟利五部曲」

▲國民黨桃園市議員候選人凌濤上午舉行「鄭文燦市府縱容炒地牟利 8年來始終如一」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員候選人凌濤今（22）日上午召開「鄭文燦市府縱容炒地牟利 8年來始終如一」記者會，提出桃園市政府近8年來開發區土地標售的資料，顯示鄭文燦市長不斷賣土地，是助長炒房、炒地的元兇；凌濤並公布關鍵的會議記錄證明，鄭文燦介入喬捷運站的位址，讓炒地集團獲取暴利，並要求民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說清楚，「是否延續這種狂賣土地的執政？」

繼揭發郭哲敏集團涉嫌炒作桃園土地的關鍵地主之後，凌濤再度提出相關資料佐證指出，這筆土地總坪數18490.19坪、單坪價格為3萬元，總價約5.5億元；而此筆借貸款為約4億元，但成本準備僅1.5億元。凌濤表示，確定徵收後，目前每坪的成交行情約超過20萬元，總計約37億元，淨賺31.5億，投資報酬率達21倍，「鄭文燦縱容郭哲敏詐騙集團炒地，大家看得下去嗎？」

針對鄭文燦揚言提告，凌濤說，「鄭文燦說講一次就告一次，你告一次我就講一次」，郭哲敏集團買地之後，鄭文燦介入再將捷運站社設到土地旁邊，「因人設事」，吹哨者爆料給他，鄭文燦已無可閃躲，「八德農地的賣方是誰？鄭文燦為何不一次說清楚？」

凌濤更提出「會議記錄」作為關鍵證據指出，郭哲敏詐騙集團買該筆土地之後兩個月內，桃園市府召開一場「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」及「桃園捷運綠線延伸中壢周邊本府相關計畫整合案」的會議，主持人鄭文燦，內容提及「建德路至頂路新道路部分，請工務局於道路定線設計時，避開附近社區，減少拆遷及維護居民權益。另請捷運工程局調整本計畫GE01車站位置，往霄裡生活圈方向移動，以符合地方生活圈形態。」凌濤強調，鄭文燦指示站體遷移的位置正好就是郭哲敏詐騙集團的土地所在，證明郭哲敏買土地後，鄭文燦於兩個月內直接介入施壓，召開會議將捷運站移到郭的土地旁邊，並享有20%的容積獎勵。凌濤強調，這份會議記錄是最佳證據，鄭文燦躲不掉了，趕快出來面對？

凌濤彙整時序指出，1.鄭文燦於2020年3月進入郭哲敏所開的88館；2.郭哲敏2020年11月購入八德土地；3.該站2017年僅有模糊地址，係於2022年8月才公開站地；4.2021年1月5日的專案會議中，鄭文燦以霄裡生活圈需求之理由，指示將佔地向裡方向移動；5.桃市府2022年8月公開的站地就是向霄裡移動現在公開的現址，怡恰剛好就是將郭哲敏土地涵蓋在站地500公尺範圍内。

此外，凌濤也出示區段徵收及市地重劃等相關資料顯示鄭文燦賣了多少土地，根據2015年至2022年 桃園市整體開發區土地標售情形表(統計至2022/8/31)，出售土地筆數396筆、標脫面積40.99公頃、標售均價為每坪56.25萬元、標售總價為697.89億元，凌濤批評土地賣這麼多，助長了炒房、炒地。其中不法集團賺取多少暴利？賣地過程中，鄭文燦又扮演什麼角色？鄭文燦應該出面說清楚。