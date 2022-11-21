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水彈變天！「小雪」暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬掉到1字頭

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲鋒面＋東北季風，「小雪」將變天。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

「小雪」將至，中央氣象局表示，明天（22日）開始變天，東部降雨持續，西半部也雲多、有短暫雨，越晚越明顯，到了23日（周三）鋒面通過加上東北季風增強，水氣明顯增加，北台灣轉濕涼，高溫下降約10度。災害預報士賈新興提醒「準備迎接雨神！」23日起全台有雨到25日（周五）嘉義以北可能有局部較大雨勢出現。

氣象局預報，明天天氣逐漸開始轉變，水氣增多，除了東半部降雨較持續外，西半部各地雲量增多，也都有短暫降雨機會，且越晚降雨機率越高，尤其中部以北及東北部雨勢較明顯；溫度方面，因東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天高溫普遍可以來到28至31度，感受悶熱，各地低溫則為20至22度，日夜溫差較大。

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▼豐沛水氣將報到，西半部出現入秋冬以來少見雨勢。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

氣象局指出，23日鋒面通過及東北季風增強，23至25日華南雲雨區東移及東北季風影響，水氣明顯增加，各地雲量增多、降雨機率提高，北台灣轉濕涼，其他地方高溫下降，23、24日北部高溫為23、24度，其他地區為25至27度，25日之後氣溫逐日回升。

降雨方面，23至25日各地降雨機率提高，尤其中部以北及東北部雨勢較持續、明顯，並有較大雨勢發生機率，其他地區多雲偶有短暫雨，26日（周六）後水氣減少、降雨逐漸減緩，北部及東北部地區仍有短暫雨。

賈新興則分析，明天晚上開始水氣增多，23日各地有雨，24日高雄以北及宜花東有雨，25日台南以北及宜花有雨。天氣風險公司也指出，「中南部注意！明天有顯著的天氣變化！」預估陰雨天將一連3天持續到25日，中南部是秋冬季以來少見的長時間陰雨。

天氣風險公司指出，明天上午台灣附近大致為東南風環境、水氣仍少，中北部仍有陽光，南部則有中高層雲系移入帶來多雲天氣，東部多雲時陰有局部短暫陣雨。到了下半天開始，南方雲系北上帶來水氣增多，各地陸續轉多雲並開始有局部短暫陣雨，入夜後鋒面掠過北台灣，之後東北季風增強，在南海北部至華南一帶有顯著的雲雨帶生成，雲雨區延伸到台灣上空，各地轉陰，中北部、東北部長時間陰雨、累積雨量較多，南部、花東影響稍小，但也有局部短暫陣雨，降雨機率偏高。

▼連3天濕冷，降溫10度。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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