全台有雨！明晚起連下4天　水氣最多時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

雨神同行！中央氣象局提醒，周二晚起至周六各地雲量增多、降雨機率提高。天氣風險公司天氣分析師李至晟則指出，目前預測周三、周四水氣最多。

氣象局今天（21日）清晨對彰化縣、雲林縣發布「濃霧特報」，今日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局表示，今天仍受東北季風影響，迎風面雲量較多，東半部有局部短暫雨，西半部山區也有機會出現零星雨勢，其他地區則維持多雲到晴；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約20至21度，局部地區有來到20度以下，白天高溫在桃園以北及東半部地區約24至26度，新竹以南可以來到30度左右，日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二東北季風減弱，大環境風場轉為東南風，北台灣氣溫回升，各地白天溫暖偏熱；水氣減少，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；夜間至清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

氣象局說，周二晚起至周六東北季風再增強，加上華南雲雨區東移，各地雲量增多、降雨機率提高，北台灣轉濕涼，其他地方高溫稍降；周二晚至周五中部以北及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨；周六降雨減少，北部及東北部地區仍有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

▼天氣風險表示，目前預測周三到周四水氣最多。（圖／資料照／記者李毓康攝）



氣象局預報，周日東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；水氣進一步減少，除了大台北及東半部地區仍有局部短暫雨之外，其他地區恢復多雲到晴。

李至晟則提到，周二晚間起中南部就會開始有零星陣雨機會，目前預測周三到周四水氣最多，中北部因位於冷暖交界，雨勢會比較明顯，全天都會有明顯雨勢，南部、東南部則是以陰短暫雨為主；比較好的消息是周五起水氣有逐漸減少的趨勢，周六投票日西半部天氣可望趨於穩定，而東半部整周都還是有短暫雨機會。