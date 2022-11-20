今降溫雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

▲今天東北部有短暫雨，花東及大台北地區也有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（20日）東北季風稍增強，迎風面水氣增加，降雨範圍擴大；周三至周六東北季風再增強，加上華南雲雨區東移，各地降雨機率提高。

氣象局清晨對台南市發布「濃霧特報」，今日馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨中南部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，台南市已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局指出，今天東北部有短暫雨，花東及大台北地區也有局部短暫雨，其中東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率，至於桃園以南則維持多雲到晴的天氣；北台灣稍轉涼，東北部及大台北高溫約24、25度，其他地方中午前後仍溫暖偏熱，高溫還是有27至31度，低溫變化不大，各地約20至22度，中南部日夜溫差較大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周一東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部及東部降雨較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴、溫暖偏熱的天氣。

氣象局預報，周二東北季風減弱，大環境風場轉為東南到偏南風，北台灣氣溫回升，各地白天溫暖偏熱；水氣減少，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周三至周六東北季風再增強，加上華南雲雨區東移，各地雲量增多、降雨機率提高，北台灣轉濕涼，其他地方高溫稍降；周三至周五中部以北及東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨；周六降雨減少，北部及東北部仍有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。