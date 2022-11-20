　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今降溫雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今天東北部有短暫雨，花東及大台北地區也有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（20日）東北季風稍增強，迎風面水氣增加，降雨範圍擴大；周三至周六東北季風再增強，加上華南雲雨區東移，各地降雨機率提高。

氣象局清晨對台南市發布「濃霧特報」，今日馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨中南部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，台南市已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局指出，今天東北部有短暫雨，花東及大台北地區也有局部短暫雨，其中東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率，至於桃園以南則維持多雲到晴的天氣；北台灣稍轉涼，東北部及大台北高溫約24、25度，其他地方中午前後仍溫暖偏熱，高溫還是有27至31度，低溫變化不大，各地約20至22度，中南部日夜溫差較大。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，周一東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其中東北部及東部降雨較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴、溫暖偏熱的天氣。

氣象局預報，周二東北季風減弱，大環境風場轉為東南到偏南風，北台灣氣溫回升，各地白天溫暖偏熱；水氣減少，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周三至周六東北季風再增強，加上華南雲雨區東移，各地雲量增多、降雨機率提高，北台灣轉濕涼，其他地方高溫稍降；周三至周五中部以北及東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨；周六降雨減少，北部及東北部仍有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
今降溫雨區擴大　「全台連下4天」時間曝
金馬幕後／史上最速投票！黃秋生17票全通過　張艾嘉1票險勝
馬來西亞大選　97歲前首相馬哈地「53年來首次落選」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今降溫雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

明高溫下跌8°C！下周變天「2+4迎雨彈」　影響範圍曝光

一天連兩起！台鐵埔心站傳民眾落軌　普悠瑪號剎車不及撞上

辦婚宴前調查「0人想參加」！準新娘崩潰：你們結婚我都有去

魔獸魅力爆棚PTT「台籃板」超越八卦板　全站人氣第一名

「環境知識競賽」成最潮親子活動　台南母子檔包辦社會組前兩名

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

國圖「多媒體創意中心」開箱！6歲即可入場「漫畫任你看」

爆乳網美被逼換辣翻泳裝！「雙球比頭還大」　粉絲見7秒片全暈了

台灣極西點「國聖港燈塔」重建首開放　500人騎鐵馬「極點慢旅」　

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

魔獸5助攻無用半場落後21分　賽前合照疑不耐「直接閃人」

貓突躲底盤...拖到保養廠救出　車主暖收編：我決定養牠了！

團團離世...將保留皮毛和骨骼　園方曝放手原因：醒來會痛苦

團團離世貓熊館湧人潮　粉絲淚「沒料到這麼快」

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

華晨宇自剪長髮：怎麼像雞窩？　呼籲別嘗試…最後直接剃平頭XD

今降溫雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

明高溫下跌8°C！下周變天「2+4迎雨彈」　影響範圍曝光

一天連兩起！台鐵埔心站傳民眾落軌　普悠瑪號剎車不及撞上

辦婚宴前調查「0人想參加」！準新娘崩潰：你們結婚我都有去

魔獸魅力爆棚PTT「台籃板」超越八卦板　全站人氣第一名

「環境知識競賽」成最潮親子活動　台南母子檔包辦社會組前兩名

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

國圖「多媒體創意中心」開箱！6歲即可入場「漫畫任你看」

爆乳網美被逼換辣翻泳裝！「雙球比頭還大」　粉絲見7秒片全暈了

台灣極西點「國聖港燈塔」重建首開放　500人騎鐵馬「極點慢旅」　

名球評徐有辰看好法國衛冕　鬧翻後C羅力求世界盃證明自己

YG彩妝師曝洗臉巾7大隱藏用法！能卸妝、洗美妝蛋，實用又省錢

人夫送奶纏上女店員　她撩：打砲啊！正宮聽鹹濕對話氣炸

FTX破產盤點！亞洲3國衝擊最大　台灣排第7

卡達世足B組分析　英格蘭、美國晉級呼聲高

卡達世足A組分析　荷蘭從未在小組賽落馬、地主卡達被看衰

馬來西亞大選「懸峙國會」成定局　97歲前首相馬哈地落馬

卡達世界盃開幕式懶人包　傳BTS田柾國、杜娃黎波將登台

魔獸台灣首戰精彩奪勝！　威廉「嗚呼」被球迷嫌爆：換人主持如何

今降溫雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

女老闆每月4.5萬包養男友！她見露骨內容心寒

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

明高溫下跌8°C！下周2+4天迎雨彈

「孔子是歷史上的＿？」男童答案笑瘋萬人

一天連兩起！埔心站傳民眾落軌　普悠瑪號剎車不及撞上

家族「唯一男孫」！公婆「顧慮大嫂」冷漠不關心

「現做紅豆餅」他逛超商嚇歪　店員崩潰吐心聲

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

女友當街踹男友下體！過來人超認同

今高溫34℃　明起變天1區有雨

LINE免費貼圖來了！限時8款趕快入手

妹子想面試採購！過來人點關鍵

更多熱門

相關新聞

明高溫下跌8°C！下周2+4天迎雨彈

明高溫下跌8°C！下周2+4天迎雨彈

今天（19日）各地大多為多雲到晴，各地高溫大多也來到28至32度。不過，明（20日）開始，東北季風稍增強，降雨範圍擴大，北台灣也會稍轉涼，高溫剩24、25度，下周二（22日）東北季風減弱，水氣減少，但下周三至下周六（23日至26日）東北季風又會再增強，加上華南雲雨區東移，各地降雨機率提高。

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

今溫暖微熱！北東噴雨　下周三雨區擴大「降雨熱區出爐」

今溫暖微熱！北東噴雨　下周三雨區擴大「降雨熱區出爐」

今高溫34℃　明起變天1區有雨

今高溫34℃　明起變天1區有雨

即／宜蘭豪雨特報！下周變天時程曝

即／宜蘭豪雨特報！下周變天時程曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯罕見「穿超辣」正面上下都露

周湯豪「白色大尺碼bra」突飛上台！

即／台南驚傳雙屍命案　男女手腳遭綁亡

謝盈萱突轉身「我不能再講了」網嚇瘋

24歲男遭普悠瑪撞死　乘客心驚：壓到東西

PLG今兩場幾乎都滿場但人數少一半

孫生被爆「沒辦法跟女友做愛」！

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

金馬完整得獎名單！黃秋生首奪影帝

魔獸賽後開心發限動！李逸驊：被假消息騙了

好天氣沒了！雨彈轟炸全台4天　投票日「2地雨最猛烈」

謝盈萱6套戰袍美爆　影后級主持讚爆

即／台南雙屍命案　夫妻綑綁手腳赴死

謝盈萱5分鐘開場被推爆！「開全麥」唱Live台風穩

周杰倫突鬆口：演唱會在12月！　加碼曝1喜訊...線上1129萬粉全炸了

更多

最夯影音

更多
謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊
大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

魔獸5助攻無用半場落後21分　賽前合照疑不耐「直接閃人」

魔獸5助攻無用半場落後21分　賽前合照疑不耐「直接閃人」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面