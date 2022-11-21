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候選人看板被塗黑+獠牙　無聊塗鴉男開罰5,000元

▲伸港鄉代曾正安看板被塗鴉破壞。（圖／民眾提供）

▲伸港鄉代曾正安看板被塗鴉破壞。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉代候選人曾正安及伸港鄉長候選人曾國貴，今年9月兩人的競選廣告看板及布條被塗鴉、有的還被燒掉，臉上還被畫上長睫毛、獠牙，嘴巴塗成一團黑，曾正安認為有針對性，氣的到警局報案，檢警查出是一名26歲張姓工人所為，他還辯稱是因為無聊才會亂塗鴉，彰化地方法院依毀損罪將張男判處5千元罰金。

▲伸港鄉代曾正安看板被塗鴉破壞。（圖／民眾提供）

▲伸港鄉代曾正安看板被塗鴉破壞。（圖／民眾提供）

這起案件發生在今年9月9日早上10點多，曾正安競選團隊發現，競選布條有被火燒痕跡，另外掛在泉厝路上的看板被人亂塗鴉，經過檢警調張男手持藍色奇異筆，分別在曾正安的看板及曾國貴的競選布條上臉部塗鴉，警方獲報逮捕，張男辯稱，是因為無聊才在選舉看板上塗鴉，訊後依違反選罷法相關規定移送法辦。彰化地院法官，認為張男違反致令他人物品不堪用罪兩罪，各處罰金3000元，合併應執行5000元。

▲藍營廣告看板被拆。（圖／員林市長游振雄競選總部提供）

▲藍營廣告看板被拆。（圖／員林市長游振雄競選總部提供）

日前民進黨員林市長陳秋蓉陣營自行開拆市長游振雄廣告才挨告，據彰化地檢統計，今年九合一大選期間，共接獲64件通報毀損、失竊競選廣告物，有15件列為選偵案件，14件列為選他，另外選察35件，這其中有民眾認為選舉旗幟擋到道路視線因此自行拔除，也有選民拆了選舉廣告帶回來收藏，也有部分候選人發現破壞者是農民等，非惡性破壞並未提告。

▲藍營廣告看板被拆。（圖／員林市長游振雄競選總部提供）

▲藍營廣告看板被拆。（圖／員林市長游振雄競選總部提供）

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