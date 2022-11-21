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議員候選人合成聯合文宣　黃珊珊陣營批「侵害姓名權」籲撤下

▲▼秦慧珠表示，洪士奇最近不斷做出讓松山信義區里長憤怒不滿的事，在未取得里長同意之下，做了自己跟里長的聯合文宣。（圖／台北市議員秦慧珠提供）

▲秦慧珠表示，洪士奇最近不斷做出讓松山信義區里長憤怒不滿的事，在未取得里長同意之下，做了自己跟里長的聯合文宣。（圖／台北市議員秦慧珠提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠21日表示，無黨籍台北市長候選人黃珊珊支持的市議員候選人洪士奇，在未經里長同意下，自己做了跟里長的聯合文宣，讓松信區里長十分憤怒。對此，黃珊珊競選辦公室21日晚間發聲明，澄清松信區由黃珊珊授權掛名推薦的市議員，僅只有民眾黨市議員候選人楊寶楨，呼籲洪士奇盡快撤下相關文宣及看板。

秦慧珠21日指出，黃珊珊多年老友、今年也大力支持的市議員候選人洪士奇，最近不斷的做出讓松山信義區里長十分憤怒不滿的事，洪在未經告知、更未取得里長同意之下，做了自己跟里長的聯合文宣，讓里民誤以為這些國民黨里長都支持洪士奇，並將文宣塞在每個里的信箱，造成許多里長的困擾。

秦慧珠認為，這些里長都是一人競選篤定當選，而且都是國民黨籍，用這種「奧步」讓里民以為國民黨里長倒戈支持洪士奇，還可能暗中支持洪士奇背後的黃珊珊，讓里長受到部分不知情里民的誤解。

▲▼市議員候選人洪士奇掛著與無黨籍台北市長候選人黃珊珊的看板，使黃珊珊競選辦公室21日發聲明澄清。（圖／記者袁茵攝）

▲市議員候選人洪士奇過去曾掛與無黨籍台北市長候選人黃珊珊的看板，使黃珊珊競選辦公室21日發聲明澄清。（圖／記者袁茵攝）

對此，黃珊珊競選辦公室晚間發出鄭重聲明，強調黃珊珊在台北市松山信義區授權掛名推薦的市議員，只有民眾黨籍市議員候選人楊寶楨，呼籲其他市議員候選人，切勿私自以黃珊珊頭像、姓名、名義，發放任何文宣。

黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻回應，從競選初期，已發現有松山信義區市議員參選人，未經黃珊珊本人同意，合成黃珊珊照片放置其競選看板及總部看板，欲誤導選民投票意向，期間已透過策略長翟本喬向當事人多次告知此舉觸法，仍未見改善，黃珊珊深受其擾；直到號次抽籤過後，對方始將頭像撤下，但仍在未經同意的情況，在看板文宣上掛黃珊珊姓名。

黃珊珊競選辦公室指出，選舉是要快樂選舉、開心投票，但事涉侵害黃珊珊及其他里長候選人的姓名權，實在忍無可忍，呼籲該議員候選人盡快撤下相關文宣及看板，切勿為了選舉，失去基本人格。

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