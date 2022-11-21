這男人太狠了！陳其邁車掃悠哉吃冰　秀「纖細美手」粉絲瘋狂

▲陳其邁車掃途中上演吃播秀，讓一旁的邱議瑩哭笑不得。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

記者許宥孺／高雄報導

爭取連任的高雄市長陳其邁21日車掃有新亮點，因為東九區土地廣博，車隊時常在山路上和田陌間行進，陳其邁也利用這些空檔來和線上守候直播的粉絲互動，超級寵粉的陳其邁對於粉絲的心願有求必應，像是不戴手套，露出招牌細長美手，還上演吃播秀，讓一旁的立委邱議瑩哭笑不得。

有眼尖網友發現今日的陳其邁掃街沒有戴上手套，原來是因為有粉絲開玩笑說市長的手非常漂亮，是大家關注的重點「不戴手套可以多1萬票。」陳其邁也順應民意，在今日白天的車掃脫下手套。

▲不少民眾稱讚陳其邁的手很漂亮，寵粉的他，今天特地沒戴手套。（圖／陳其邁競選團隊提供）

陳其邁啟動全市大車掃以來，今天已經進入第8天，幾乎每天都有新哏來讓粉絲討論，每次直播在線上互動的網友也幾乎維持破千人的水平，今日甚至衝破1500人同時在線上與小編互動。

今日的陳其邁在車掃時除了上演吃播秀，大啖地方農特產品和冰品，也在今日把雙手放到臉頰旁邊，做出時下年輕人最流行的愛心手勢，瞬間引起線上觀眾的轟動和爭相截圖、狂按直播愛心，留言區一片「太可愛了！」「被融化了！」一旁陪同車掃的立委邱議瑩在得知陳其邁和網友互動引起廣大迴響後，也頻頻去cue身旁的陳其邁，陳其邁隨後也回應粉絲，把整張臉湊向車上鏡頭，在線上直播形成類似大頭狗的影像效果，又一次帶起線上聊天室粉絲的高潮。

▲▼陳其邁車掃行經旗山老街，向支持者比出愛心。（圖／陳其邁競選團隊提供）

傍晚車隊進入旗山中山路媽祖廟後方的旗山老街時，除了沿街滿滿人潮夾道歡迎，經過旗山農會前，可以看到農會2樓的陽台也擠滿了支持者，旗海飄揚歡呼聲不斷，鞭炮煙火交織宛如盛大嘉年華，讓大家看到了陳其邁的超人氣還有大旗美地區民眾的熱情，就有網友看到旗山老街前洶湧的人潮，驚呼留言「旗山人太熱情了」、「這個人潮也太狂了！」