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韓國瑜台南快閃　拜託鄉親力挺姚正玉

▲前高雄市長韓國瑜至台南市第一選區市議員候選人姚正玉競選總部加油造勢，韓國瑜拜託大家一定要為登記第6號的姚正玉全力拉票、催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前高雄市長韓國瑜至台南市第一選區市議員候選人姚正玉競選總部加油造勢，韓國瑜拜託大家一定要為登記第6號的姚正玉全力拉票、催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數5天，前高雄市長韓國瑜21日至台南市第一選區市議員候選人姚正玉競選總部加油造勢，韓國瑜向鄉親喊話表示，以姚正玉過去豐富的媒體經驗，會是一名強力監督市府、服務廣大鄉親的優質議員，他拜託大家一定要為登記第6號的姚正玉全力拉票、催票。

韓國瑜表示，民進黨在台南執政30年，黨員同志、兄弟姐妹還能如此堅毅的支持更顯可貴，再過4天就要投票，大新營選區國民黨共有3人參選，徵召姚正玉角逐婦女保障的這1，他特別拜託大家為姚正玉全力催票，因為姚正玉可以超越男性，只要是女性第1名就可當選。

▲前高雄市長韓國瑜至台南市第一選區市議員候選人姚正玉競選總部加油造勢，韓國瑜拜託大家一定要為登記第6號的姚正玉全力拉票、催票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

韓國瑜說，姚正玉是新聞記者轉換跑道，記者與民代有相同的特性，姚正玉是中華日報記者出身、目前還就讀成大政經所，力爭上游、保持學習非常可貴，相信以姚正玉豐富的經驗，也可以為民服務、反映輿情，希望大家讓這樣優質議員代表我們站上市議會強力監督市府、服務廣大鄉親。

　第一次進入國民黨台南市新營黨部的韓國瑜也有感而發的表示，信念、信心很重要，「中華民國是我們的國家、美麗台灣是我們的家、中華文化是根、自由民主是我們的寶」這四句話代表二千三百萬民眾的價值，我們一定要保護中華民國，但他也不諱言，現在的中華民國是有希望的未來，還是黯淡的前途，真的讓我們太操心了。

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