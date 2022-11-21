選情激烈！湧入6千群眾力挺　蔡英文5度南下彰化催票

記者唐詠絮／彰化報導

選前最後衝刺！民進黨彰化縣長黃秀芳今天3度到鹿港掃街舉辦造勢活動，下午前總統陳建仁陪同掃街，為彰化縣長候選人黃秀芳掃街拜票，晚上總統蔡英文5度站台，現場湧入6千鄉親力挺，為黃秀芳催票，不僅要讓「彰化隊」票票入匭，同時也要現場鄉親全力支持18歲公民投票權。

▲總統5度南下力挺縣長候選人黃秀芳 。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

今天一大早，黃秀芳由競選團隊陪同，在鹿港鎮民權路、復興路口站路口拜票，隨後再由爭取連任的福興鄉長蔣煙燈陪同，在福興鄉進行車隊掃街，中途也停留番婆村龍星宮參拜，並到一旁番婆社區發展協會與長輩互動，開心比出2號手勢合影。

黃秀芳說，這1百多天的選戰，一路逆風而行，如今終於來到最後一哩路，鄉親和支持者給她很多很多的能量，讓她毫無懸念的往前衝，呼籲最後的關鍵時刻，鄉親務必幫忙打電話催票，一個人打十通電話，把「說到做到」的黃秀芳介紹出去，把票投出來，彰化才有不一樣的未來。

今天鹿港造勢晚會選在縣議員楊妙月競總旁的文小五用地，總統蔡英文將第五度為黃秀芳輔選，而傍晚5點前副總統陳建仁也將陪同黃秀芳在鹿港車隊掃街，炒熱鹿港選情。

▲總統5度南下力挺縣長候選人黃秀芳。（圖／競總提供，以下同）

黃秀芳說，最後衝刺的這幾天，只有催票再催票，她有信心會率領「彰化隊」的議員、鄉鎮市長、村里長代表候選人全壘打，她也再次強調所提的政見不論是三六九重陽敬老禮金或青年貸款利息補貼等政策，都一定是「說到做到」。

蔡英文說，彰化的未來就在你手中的這張票，黃秀芳可以照顧好長輩、照顧好小朋友、照顧好年輕人，蔡英文也用三個「千萬」拜託大家投票，因為這一票代表台灣人民對於自由民主理念的堅持。第一個千萬是千萬要投票，第二個千萬是千萬要拉票，第三個千萬是拜託大家讓十八歲公民權衝出千萬票。

蔡英文說，台灣人的前途，是台灣人來決定，要給更多的年輕人，來決定自己的未來。蔡英文也懇託鄉親，一定要請外地工作、讀書的年輕人，回家投票。多一個人回來投票，就多一份改變的力量票。而競選總部也預告1125選前之夜，將選在黃秀芳競總斜對面停車場，邀請副總統賴清德等人站台助講。