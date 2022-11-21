　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

記者柯沛辰／綜合報導

中國富商汪小菲21日被週刊爆料未支付前妻大S（徐熙媛）500萬元生活費，氣得連發兩篇文嗆聲，更揚言檢舉小S（徐熙娣）濫用安眠藥。媽媽張蘭也加入戰局，在直播中加碼爆料小S「每天吃20顆」。據查，這項藥物在台灣稱作「史蒂諾斯」，是國人最常用的幾種短效安眠藥，具有成癮性，屬於醫師處方及四級管制藥品。

汪小菲21日在微博連續發文開砲，「思諾思（台灣稱史蒂諾斯）是什麼東西，就是喝酒哭加直播，要不然就是起不來，根本動不了，我不知道啊！十年了，我飛了七百趟，不想說。但是今天給我惹急了再逼逼，尤其是小S，再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回台北。」

汪小菲對小S嗆聲，「好嘞，我們不是藝人，我不懂，明天回台北，我行得正坐得端！我汪小菲，本人先從那個小蛤蟆開始，我檢舉徐熙娣，長年服用思諾思，且不經過醫生處方，通過第三方拿身份證取藥！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼汪小菲小S。（圖／翻攝自微博、IG）

▲汪小菲指控小S「長年濫用史蒂諾斯」。（圖／翻攝自微博、IG）

據查，史蒂諾斯（Zolpidem）是國人使用得最普遍的短效安眠藥之一，吃了可能出現夢遊、夢遊駕駛，因此食藥署規定，有zaleplon、zolpidem、zopiclone及eszopiclone等4種成分的安眠藥，必須加註警語，而且醫師也不能開給服藥後曾出現夢遊、夢駕的患者。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌曾指出，很多人以為「短效型」安眠藥較不易上癮，但事實恰恰相反，因為這種短效型意味著「馬上見效」，能夠立刻滿足病人需求，所以比較容易出現成癮現象，用量也會愈來愈大，到最後就會出現身心依賴，「不吃不行」。

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任劉宗憲也說過，有些患者本來只是為了解決失眠問題，但由於安眠藥有鎮定、放鬆效果，所以有些人後來連在白天感到焦慮、緊張時也會吃，藉此放鬆心情。

事實上，台灣一年就要用掉近9億顆安眠藥，人數高達420萬人，高居亞洲第一、世界第二。食藥署有鑑於此，近年來除了要求加註警語，也逐步嚴格監控，從源頭管理、增加禁忌症，讓醫師可以有所本地拒絕病人的處方要求。

目前一般安眠藥都是列入四級管制藥，史蒂諾斯也不例外，需要有醫師處方箋，否則無法在藥局購買。不過，史蒂諾斯是非鎮定類安眠藥物，不像傳統安眠藥會出現手腳無力、白天嗜睡等副作用，是相對安全的安眠藥，唯獨服用後有一成患者可能出現夢遊症狀，因此被層層管制。

 

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

ET快訊
汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」　史蒂諾斯是管制處方藥
大S為何能扣汪小菲資產？　她分析「1條件沒列」：乖乖付吧
快訊／魔獸左膝驚傳傷勢　休兵兩周
打手槍速度快＝床上也快？　她羞吐「2種人不一樣」
快訊／砂輪機刀片恐怖飛出！男慘遭割破肚「內臟可見」
《灌籃高手》知名聲優過世！　友悲傷證實死訊
小黃瓜事件爆「指王思佳」　韋汝發聲了
日本市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」　網驚：是女性生殖器

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

與雲豹籃球隊產學合作　輔大AI人工智慧中心見魔獸贏球與有榮焉

吃不膩的家常菜！4步驟做「菜脯蛋」　加1匙太白粉有妙用

遭婆婆精神暴力6年！2寶媽不忍了「1舉動反擊」...結局曝光

肝癌18年追蹤治療人生仍是彩色的　南市醫翻轉早期肝癌存活率

【英語TOEIC通】ESG、SDGs傻傻分不清楚？學永續經營的英文

華南雨彈明抵台！全台「連迎4天大雨」高溫直直落　大選日漸放晴

真善美新聞研習營談傳播職涯創新力　陳安祥：年輕人要敢冒險、培養洞察力

2022新竹X梅竹黑客松落幕　參賽者從日常激發靈感

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

與雲豹籃球隊產學合作　輔大AI人工智慧中心見魔獸贏球與有榮焉

吃不膩的家常菜！4步驟做「菜脯蛋」　加1匙太白粉有妙用

遭婆婆精神暴力6年！2寶媽不忍了「1舉動反擊」...結局曝光

肝癌18年追蹤治療人生仍是彩色的　南市醫翻轉早期肝癌存活率

【英語TOEIC通】ESG、SDGs傻傻分不清楚？學永續經營的英文

華南雨彈明抵台！全台「連迎4天大雨」高溫直直落　大選日漸放晴

真善美新聞研習營談傳播職涯創新力　陳安祥：年輕人要敢冒險、培養洞察力

2022新竹X梅竹黑客松落幕　參賽者從日常激發靈感

店家播世足要注意「必須有公播授權」！愛爾達成立查緝小組抓侵權

私人車位被停1整天！他叫堆高機鏟起「丟入河中」：賠得起

CBS關「推特帳號」開媒體界第一槍　 馬斯克回嗆：誰在乎

候選人看板被塗黑+獠牙　無聊塗鴉男開罰5,000元

汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

摩納哥王室把香奈兒當制服穿　「最美王子妃」Dior紅裝突圍

蘇晏霈溜滑梯激吻男星：直接來吧！　曾子益幫脫鞋按摩霸氣爆棚

張忠謀稱「將在美國蓋3奈米廠」！台積電低調回應了

大S為何能扣汪小菲資產？　她分析「1條件沒列」：沒放就乖乖付吧

快訊／魔獸左膝驚傳傷勢休兵兩周　霍華德尋求中醫治療

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉

年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管一聽秒打槍

下殺1.5折！好市多「少女色帆布鞋」197元

古月胡錯了？她報姓氏「正確說法」超尷尬

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

幼稚園女童參加生日趴　要送3千元禮物

旺宏科學獎揭曉「鄭名揚靠漫畫摘金」　陳奕嫚「讓蟑螂痛痛」奪銀

快訊／一蘭拉麵宣布漲價！12／1起調整價格

全台有雨！明晚起連下4天　水氣最多時間曝

騎士「搖擺蛇行」！結局讓萬人喊療癒

華南雨彈明抵台！全台連迎4天大雨

「小雪」來了！專家曝5生肖財運超旺

更多熱門

相關新聞

大S為何能扣汪小菲資產？　她分析「1條件沒列」：乖乖付吧

大S為何能扣汪小菲資產？　她分析「1條件沒列」：乖乖付吧

汪小菲21日被週刊爆料未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，至今已欠下逾500萬元的生活費，他為此暴怒反擊，除了曬出匯款證明，還表示「再也不幫忙付電費」。對此，律師李怡貞針對「為何大S可以扣汪小菲的資產」做出分析，並強調若汪小菲當初沒有將女方再婚的條件列入，就必須要繼續付錢。

汪小菲放話「飛來台」掀討論！

汪小菲放話「飛來台」掀討論！

大S首發聲：從沒有傷害汪小菲身心

大S首發聲：從沒有傷害汪小菲身心

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署說話了

汪小菲嗆「明天來台！」 移民署說話了

S媽「被張蘭罵半小時」！解釋汪小菲支出：都協議好的

S媽「被張蘭罵半小時」！解釋汪小菲支出：都協議好的

關鍵字：

汪小菲小S大S徐熙媛徐熙娣

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

又有NBA好手　艾爾斯加盟領航猿

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

張蘭不忍了「爆出來她真的粉身碎骨」

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

汪小菲突嗆小S：踩在她姐腦袋上的小丑！

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面