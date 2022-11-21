汪小菲檢舉小S「濫用安眠藥」每天吃20顆　史蒂諾斯是管制處方藥

記者柯沛辰／綜合報導

中國富商汪小菲21日被週刊爆料未支付前妻大S（徐熙媛）500萬元生活費，氣得連發兩篇文嗆聲，更揚言檢舉小S（徐熙娣）濫用安眠藥。媽媽張蘭也加入戰局，在直播中加碼爆料小S「每天吃20顆」。據查，這項藥物在台灣稱作「史蒂諾斯」，是國人最常用的幾種短效安眠藥，具有成癮性，屬於醫師處方及四級管制藥品。

汪小菲21日在微博連續發文開砲，「思諾思（台灣稱史蒂諾斯）是什麼東西，就是喝酒哭加直播，要不然就是起不來，根本動不了，我不知道啊！十年了，我飛了七百趟，不想說。但是今天給我惹急了再逼逼，尤其是小S，再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回台北。」

汪小菲對小S嗆聲，「好嘞，我們不是藝人，我不懂，明天回台北，我行得正坐得端！我汪小菲，本人先從那個小蛤蟆開始，我檢舉徐熙娣，長年服用思諾思，且不經過醫生處方，通過第三方拿身份證取藥！」

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▲汪小菲指控小S「長年濫用史蒂諾斯」。（圖／翻攝自微博、IG）

據查，史蒂諾斯（Zolpidem）是國人使用得最普遍的短效安眠藥之一，吃了可能出現夢遊、夢遊駕駛，因此食藥署規定，有zaleplon、zolpidem、zopiclone及eszopiclone等4種成分的安眠藥，必須加註警語，而且醫師也不能開給服藥後曾出現夢遊、夢駕的患者。

三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌曾指出，很多人以為「短效型」安眠藥較不易上癮，但事實恰恰相反，因為這種短效型意味著「馬上見效」，能夠立刻滿足病人需求，所以比較容易出現成癮現象，用量也會愈來愈大，到最後就會出現身心依賴，「不吃不行」。

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任劉宗憲也說過，有些患者本來只是為了解決失眠問題，但由於安眠藥有鎮定、放鬆效果，所以有些人後來連在白天感到焦慮、緊張時也會吃，藉此放鬆心情。

事實上，台灣一年就要用掉近9億顆安眠藥，人數高達420萬人，高居亞洲第一、世界第二。食藥署有鑑於此，近年來除了要求加註警語，也逐步嚴格監控，從源頭管理、增加禁忌症，讓醫師可以有所本地拒絕病人的處方要求。

目前一般安眠藥都是列入四級管制藥，史蒂諾斯也不例外，需要有醫師處方箋，否則無法在藥局購買。不過，史蒂諾斯是非鎮定類安眠藥物，不像傳統安眠藥會出現手腳無力、白天嗜睡等副作用，是相對安全的安眠藥，唯獨服用後有一成患者可能出現夢遊症狀，因此被層層管制。