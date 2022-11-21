選舉快到「一堆人告急喊搶救」！侯漢廷酸：要人救就別從政

▲新黨籍台北市議員侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

九合一大選進入倒數，各候選人紛紛出招催票，其中最多人打告急牌喊出「搶救」二字。現任台北市議員、新黨籍士林北投區議員參選人侯漢廷對此不以為然，認為人民救政治人物太荒謬，「要人救就別從政。」

台北市第一選區（士林、北投）戰況激烈，要從25名議員候選人選出12席。侯漢廷表示，自己在2018年與今年的選舉都未喊搶救告急，「因為人民救政治人物，太荒謬」，直言不欣賞這種選舉文化。

「人民為什麼要救官員？要人救就別從政。」侯漢廷開酸，新人就算了，老鳥也搶救是否代表愈做愈回去？他認為，理想的政治家要能救民於水火，為自己選情搶救的只是政客。

而盤點第一選區喊出搶救二字的新人，有民進黨籍林延鳳「搶救北區大作戰」、國民黨籍林杏兒「搶救關鍵第四席」、時代力量劉仕傑「搶救劉仕傑手下關鍵一席」等人。

現任議員國民黨籍陳重文「全力搶救絕不分票」、國民黨籍張斯綱「搶救藍軍關鍵一席」、國民黨籍汪志冰「集中選票全力搶救」、無黨籍林瑞圖「無一不搶救！阿圖的戰況亦是膠著」、無黨籍陳政忠「搶救、選情告急」等，也都紛紛喊出搶救二字。

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