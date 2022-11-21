爆鄭文燦「好麻吉」涉郭哲敏買地案　國民黨：是否護航狠撈30億？





▲凌濤21日上午在國民黨中央舉行「鄭文燦市府護航郭哲敏詐騙集團炒地獲利數十億？關鍵地主曝光？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

刑事局月初查獲北台最大地下匯兌犯罪集團，但主嫌郭哲敏早已潛逃美國，而其所開設的私人招待所「88會館」、「69會所」過去常有政壇及警界高層出入。國民黨桃園市議員候選人凌濤等人日前才質疑市長鄭文燦涉嫌協助郭哲敏集團炒地皮，凌濤今（21）日再開記者會，指出涉入郭哲敏集團炒地案的人是桃園知名建案的黃姓大地主，而該人是鄭文燦的「好麻吉」。

凌濤21日上午在國民黨中央舉行「鄭文燦市府護航郭哲敏詐騙集團炒地獲利數十億？關鍵地主曝光？」記者會，他指出，郭哲敏詐騙集團2020年在桃園八德購入的這18筆總計18490坪的土地，購入時單坪價格僅3萬，總價約5.5億，但確定徵收後，目前每坪的成交行情落在20萬以上，總價達37億，等於郭哲敏集團狠賺30億。

凌濤質疑，郭哲敏集團投資眼光如此精準，要事先滿足三個條件：買在捷運站旁邊、能夠從農地變更地目、能擴大容積20％，這些郭哲敏詐騙集團卻都早知道，到底為什麼？

接著，凌濤指出，依桃園市府公展文件，郭哲敏集團購入土地旁邊的GE01站，在2017年之後公布的地址僅有模糊地址「建德路至崁頂路新闢道路」，今年8月才向市民公開站址在長興路677巷口；然而郭哲敏集團購入的數億農地竟都在捷運站體的150至500公尺內，郭哲敏集團如何提前得知？是有內線？還是根本因人設事？

凌濤也指，此外，這塊農地將變更地目為住宅用地的規劃是2022年8月才公佈，郭哲敏集團竟然事前神預測，能知道農地要變建地，詐騙集團竟神機妙算花了5.5億，投資眼光如此精準，早市政府公告兩年多前就買這塊特定的土地，是誰洩露資訊？2020年3月鄭文燦去了郭哲敏的「88會館」，難道是鄭文燦洩漏的？又或者發展規劃難道根本就是為了這塊地量身打造？

凌濤質疑，鄭文燦不要推給詐騙集團神預測，你認不認識地主？郭哲敏購入的八德土地不只有他購買，還有承包鄭文燦市府社宅與市地重劃工程的泛亞建設前總經理張子文，以及一位登記地址是桃園知名建案的黃姓大地主，地方人士都知道黃姓地主是鄭文燦的「好麻吉」。

凌濤說，該黃姓地主涉入郭哲敏集團炒地案，鄭文燦敢出面切割嗎？凌濤質問鄭文燦，你的「好麻吉」夥同郭哲敏買地，且事先知道捷運站點、知道會變更地目，買的非常精準，你是不是洩密？是不是護航你的好友及郭哲敏，狠撈30億？