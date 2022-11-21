打溫馨家人牌！黃珊珊曝3支競選廣告　見「最大粉絲」數度眼眶泛紅

▲黃珊珊競選廣告發佈會，「最大粉絲」黃媽媽出席。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選倒數5天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天公布最後一波競選影片，大打「家人親情牌」，還找來黃珊珊的「最大粉絲」黃媽媽一同參與記者會，場面相當溫馨。黃珊珊表示，希望透過影片告訴大家開心選舉、快樂投票。

黃珊珊21日上午在競選總部召開競選廣告發佈會，公布6支競選影片，包括「隱形的翅膀」、「即戰力」以及「黃媽媽叮囑篇」、「黃媽媽老美篇」、「黃媽媽成長篇」還有「兒子的祝福」，其中「隱形的翅膀」、「即戰力」與「兒子的祝福」已於20日造勢晚會中播放。

在「黃媽媽叮囑篇」、「黃媽媽老美篇」、「黃媽媽成長篇」共3支競選影片中，黃珊珊找來了高齡93歲的「最大粉絲」黃媽媽一同拍攝。黃媽媽個性樂天，在「黃媽媽叮囑篇」中，黃媽媽叮囑黃珊珊要快快樂樂選舉，外面人家說什麼，不要生氣，憑本事去選舉，「不要在電視上跟人家罵來罵去！只要做得好，人家就會投給妳！」

在「黃媽媽老美篇」中，黃媽媽說黃珊珊小時候長得比較不好看，乾脆叫她「小美人」好了，後來慢慢叫成「黃小美」，媽媽就變成「黃老美」；而黃媽媽40歲高齡生下黃珊珊，被鄰居笑說吃不到女兒的結婚大餅，後來黃珊珊結婚時，黃媽媽買了10盒餅分送給鄰居，告訴他們「現在我吃到了吧！」

在「黃媽媽成長篇」中，黃媽媽說黃珊珊從小就很會讀書，黃家的小孩都沒上過補習班，家裡不是很富裕，黃珊珊唸大學時，媽媽一個月給她1萬元，包含房租與生活費，黃珊珊畢業當律師後則再也沒跟家裡拿過錢。

黃媽媽說，黃珊珊很守本分，念書、工作，從來不用家人操心，黃家的小孩都是工作狂，沒工作就難過，有工作才快樂！看到這一連串溫馨的影片，也罕見的讓黃珊珊紅了眼眶。