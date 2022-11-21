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名古屋市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」　網驚：是女性生殖器！

▲▼名古屋市長跟女偶像合照「比出淫穢手勢」！再爆癡漢行為。（圖／推特／@takigare3）

▲河村比出猥褻手勢熱議。（圖／推特／@takigare3）

記者王佩翊／編譯

日本名古屋市長河村隆之12日、13日出席2022名古屋韓國節的活動時，受女偶像要求進行合照，沒想到他卻在拍照時單手握拳，疑似擺出象徵女性生殖器的手勢，因此被批是在汙辱女性。對此，河村隆之緊急道歉澄清，絕無貶低之意。而這也非他第一次鬧出爭議，之前在疫情期間他曾突然脫下口罩，並把東奧選手的金牌塞進嘴裡啃咬，事後更露出一臉癡漢笑。

根據《共同社》報導，河村隆之日前到2022年名古屋韓國節的活動現場，當時遇到4名身穿韓服的女偶像，並在對方要求下合照。對方最初指定要比出「手指愛心」，然而河村隆之不知為何，卻在合照時比出Fig手勢。Fig手勢帶有髒話意味，是將單手握拳，並將大拇指伸進食指與中指間，而這個手勢在部分國家也被認為是象徵女性生殖器。

合照流出後，隨即引發輿論討論。對此，河村隆之21日在記者會上緊急道歉並稱，自己絕無貶低女性的意思，造成大家的不舒服，深感抱歉。

▲▼選手金牌被咬 東奧組委會：除瑕疵外無法更換,後藤希友。（圖／路透）

▲河村隆之接見選手時，突然拉下口罩咬了金牌一口，失控行為讓在場人員都超傻眼。（圖／路透）

事實上，河村早就不是第一次爆出爭議。他2021年就曾經在接見東京奧運女子壘球金牌得主隊員後藤希友時，未經過同意突然脫下口罩，咬了金牌一口。隨後遭到民眾批評違反防疫規定，且不尊重選手。事後更厚臉皮稱，這是「愛的表現」，導致市府接到上千封投訴信件。

河村隆之最終向後藤道歉表示，「因為我越界的發言造成不舒服，深感抱歉。」而國際奧委會事後也幫後藤希友換一面金牌，相關費用則由國際奧委會全部埋單。

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