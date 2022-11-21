日總務大臣請辭！「伊藤博文外玄孫」松本剛明接任　曾任外相

▲伊藤博文外玄孫松本剛明接任總務大臣。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本總務大臣寺田稔因自身的政治獻金等醜聞，20日深夜請辭下台，首相岸田文雄21日經過面談後，確定指派前外務大臣松本剛明接任。63歲的松本剛明出身政治世家，他是日本初代首相伊藤博文的外玄孫，父親松本十郎也曾任眾議員。

根據《日本放送協會》報導，寺田稔因遭周刊爆料，涉嫌不當收取政治獻金與偽造文書等醜聞，陷入爭議，由於他隸屬岸田派，因此岸田文雄原也想力保他，然而醜聞持續發酵，連自民黨內部都出現反彈聲浪。

他直到20日上午都還強調，自己沒有「請辭的想法」。怎知20日晚間直接被剛回國的岸田文雄單獨面談，寺田稔最終在當晚以「避免對國會審議造成負面影響」為由提出辭呈。

對此，岸田也當即受理，並於21日上午10時在首相官邸與前外務大臣松本剛明會面，同時決定由其接任總務大臣一職。松本剛明隸屬自民黨麻生派，曾8次當選眾議員。而他原先是民主黨，在籍期間曾任外務大臣，直到民主黨成為在野黨後，他因與黨內理念不合離黨，成為無黨籍，隨後則加入自民黨。松本剛明同時也是日本首任內閣總理大臣伊藤博文的外玄孫。

岸田第2次內閣在近1個月內連續有3名大臣因醜聞下台，岸田文雄也被質疑必須負起任用責任。對此，岸田文雄20日晚間正式對此道歉。他說，自己會認真負起任命大臣的責任。

松本剛明則表示，「稍早接獲首相指派擔任總務大臣的指示。總務省是國家廣泛的根基，同時也是管理重要制度的部門。我將會確實擔起這個重要的角色。」

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