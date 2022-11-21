　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院報案民眾錄音檔曝光！她驚慌喊「會被壓死」　警方悠哉應對

▲▼首爾梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

▲梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾梨泰院10月29日晚間10時15分爆發踩踏慘劇，至今為止已有158條人命犧牲。外界指控，警方忽視民眾報案內容，且事發後由於內部溝通系統失衡，導致警力與指揮高層無法及時抵達現場。如今，民眾於案發3個小時前的報案錄音檔首度曝光，內容已提到擔憂遊客不斷推擠，恐有被擠壓致死的風險。

根據韓媒《MBC News》、《韓國日報》，萬聖節周末的梨泰院從地鐵站、主要街道等擠滿人潮，參加扮裝派對的民眾興奮迎來首個新冠疫情後脫口罩的萬聖節，不過早在當天晚間6、7時，漢彌爾頓飯店旁的巷弄就已擠得水洩不通，一名勇敢的女遊客更聲嘶力竭指揮疏散人潮、先讓單向順利通行，另外一名女性民眾則撥打112向警方報案。

該位民眾於當天晚間6時34分報案，表示現場狀況早已擠得怵目驚心，擔心很有可能會爆發踩踏意外，以下為她與接線警察的對話內容。

警察：這裡是112緊急報案專線
 民眾：這裡是位於梨泰院主要街道進來的入口

警察：梨泰院主要大街嗎？
 民眾：您好？往酒吧的方向，漢彌爾頓飯店巷弄那不是有E-MART24（超商）嗎？

警察：漢彌頓飯店巷弄那的E-MART24嗎？
 民眾：對，那條巷弄現在擠滿上坡和下坡的人，真的很危險。所以人潮沒辦法走下坡，但是又有一大群人繼續擠上來，很可能會被壓死。我花很大力氣才逃出來，這裡人潮真的太多了，可能要（請警察）來管控一下。

警察：您是說人潮無法雙向通行，可能會發生壓死、推擠或摔倒的事故嗎？
 民眾：是，現在真的嚇到起雞皮疙瘩！上坡的那條巷弄非常狹窄，從梨泰院站下車的人不斷擠上來，和離開的人潮全部擠在一起，接著更和酒吧排隊的人擠一起...

（中略）

報導指出，在經過1個小時35分鐘後，又有一名在梨泰院站3號出口對面的民眾於晚間8時9分向警方報案，「這裡人真的太多了，都已經塞住了，人潮不斷推擠、摔倒...」，之後甚至有民眾於8時33分在報案電話指出，已經有人昏倒在路邊，8時43分至9時10分又有5筆相關報案紀錄。

不過警方並未因此出動大批人員前往現場疏散，甚至只有前往報案民眾所在地疏散附近人潮後便返回警察署。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉
快訊／北市松山工地1人遭土方活埋！　救出已無呼吸心跳
汪小菲放話「明天來台」！　砲轟徐媽：見面說你們家敢嗎
金馬獎收視率出爐！　最高點落在這2人
「戶外脫口罩」最快月底上路！　關鍵2指標曝
韋汝爆小黃瓜案！王思佳親發聲打臉　「有人為通告說謊還道歉」
快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電！　司機無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

梨泰院報案民眾錄音檔曝光！她驚慌喊「會被壓死」　警方悠哉應對

美國隊「小鮮肉陣容」踢進世界盃！　最幼齒球員年僅19歲

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

卡達砸6.8兆建新場館！超狂內部曝　「觀眾席全附小電視」驚呆球迷

55億天價合約！貝克漢為卡達代言　他開直播「絞碎37萬紙鈔」抗議

紐西蘭有望開放16歲投票！最高法院裁定「滿18歲才能投票」侵犯人權

日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

泰國旅行疑遭蠍子咬傷！　他左腿感染食肉菌「皮肉被吃光」

世足賽「五大魔咒」難撼動？厄瓜多首戰擊敗卡達　比利烏鴉嘴成焦點

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

梨泰院報案民眾錄音檔曝光！她驚慌喊「會被壓死」　警方悠哉應對

美國隊「小鮮肉陣容」踢進世界盃！　最幼齒球員年僅19歲

天生沒鼻骨！正妹用力一壓「鼻子秒變平」...神奇影片曝

卡達砸6.8兆建新場館！超狂內部曝　「觀眾席全附小電視」驚呆球迷

55億天價合約！貝克漢為卡達代言　他開直播「絞碎37萬紙鈔」抗議

紐西蘭有望開放16歲投票！最高法院裁定「滿18歲才能投票」侵犯人權

日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

泰國旅行疑遭蠍子咬傷！　他左腿感染食肉菌「皮肉被吃光」

世足賽「五大魔咒」難撼動？厄瓜多首戰擊敗卡達　比利烏鴉嘴成焦點

天母貴婦發威　大葉高島屋周慶2小時3位百萬刷手現身

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

全新創舉！台南視覺系手搖杯加入「葡萄糖胺、維生素D凍」

她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

國泰金未分配盈餘逾2400億　但明年股利發放恐不如今年

高雄里長「被代言」　市議員候選人痛批「高虹安翻版」

快訊／北市松山工地1人遭土方活埋　怪手清除救出已無呼吸心跳

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

病患走進醫院　醫護驚：她昨天死了

53歲3寶媽考到醫師執照！重考7次才上醫學系

美4大學生慘死　睡夢中遭大刀狂捅

他爽中500萬樂透！26年妻竟捲款與小王私奔

厄瓜多進球！球迷「數鈔票」酸爆卡達

23人中彈　美國大規模槍擊5死18傷

卡達世足爭議不斷！歌手演出遭批「氣到不錄了」

男總裁抽脂抽到死　女醫僅判6周被罵爆

影片曝！俄2男拒上前線　當場遭押送監獄

世足首戰就失控　擠到出動鎮暴警察

洗車挖出舊彩券　她一查驚中1205萬！

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

COP27峰會落幕　宣言、損失與損害基金要點一次看

共和黨眾院領袖：當選議長設中國問題特別委員會

更多熱門

相關新聞

日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

日本政府正討論修訂「國家安全保障戰略」，目前傳出可能將把中國定位從「憂慮」改為「挑戰」；同時也有意強調台海和平穩定重要性，展現不容中國武力犯台態度。

日總務大臣請辭！「伊藤博文外玄孫」松本剛明接任

日總務大臣請辭！「伊藤博文外玄孫」松本剛明接任

北韓開嗆聯合國！崔善姬嘲諷：美國的魁儡

北韓開嗆聯合國！崔善姬嘲諷：美國的魁儡

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

南韓空軍KF-16戰機墜毀　飛行員彈射逃生

北韓核試驗場附近　發生規模2.0地震

北韓核試驗場附近　發生規模2.0地震

關鍵字：

日韓要聞南韓梨泰院首爾踩踏壓死

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面