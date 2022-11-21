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日本新安保戰略　擬強調台海重要性不容武力犯台

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本將於年底前完成國家安全保障戰略修訂。圖為日本自衛隊。（示意圖／路透）

中央社東京21日綜合外電報導

日本政府正討論修訂「國家安全保障戰略」，目前傳出可能將把中國定位從「憂慮」改為「挑戰」；同時也有意強調台海和平穩定重要性，展現不容中國武力犯台態度。

日本讀賣新聞報導，有關中國不斷加大對台灣軍事壓力，日本有意在修訂後的國家安全保障戰略中強調「台灣海峽的和平與穩定」的重要性，展現不容許中國武力犯台的態度。

日本將於年底前完成國家安全保障戰略修訂，日本政府及執政黨相關人士透露，有關中國霸權主義行動，目前已知日本政府與執政黨正協調將其定位為對日本及亞洲地區安全保障的「挑戰」，有意跟美國及北大西洋公約組織（NATO）步調一致。

修訂後的國家安全保障戰略，將成為日本未來約10年間的外交安保政策指導方針。現行的國家安全保障戰略是在2013年制訂，把中國的動向定位為「包括我國在內的國際社會的憂慮事項」。

面對中國領導人習近平政府，日本國家安全保障戰略如何表現對中國強化施壓周邊國家的認知，成為這次修訂戰略的一大焦點。

雖然日中在經濟上有著密切關係，且11月17日也時隔約3年再度舉行日中領袖會談等，正式重啟政治層級對話。

不過，面對中國海警船不斷在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域航行等，片面改變現狀的嘗試更形嚴峻，讓日本政府有意在戰略中明確展現對中國的危機感。

加上美國總統拜登政府今年10月公布的國家安全戰略，將中國明定為「最重大的地緣政治挑戰」；今年6月通過的NATO「戰略概念」中，也把中國視為安保上的挑戰。

因此，為了藉由日美同盟嚇阻中國的同時，也能建構「建設性且穩定關係」，日本政府及執政黨內部多數意見認為，將中國的行動視為「挑戰」是妥當的。

基於俄羅斯侵略烏克蘭，日本現行對俄國「在所有領域推動合作」的認知，也將在這次修訂戰略中進行徹底改變。至於持續試射彈道飛彈的北韓，預料日本政府將繼續視為「威脅」。

日本執政黨自民黨針對國家安保戰略等修訂建議中，將中國描述為「重大威脅」，但聯合執政的公明黨認為用「威脅」這一詞「太過強烈」。日本政府將根據與執政黨內的討論，最快在12月上旬決定措辭。

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