男持美工刀上陳時中宣傳車　蔣萬安：希望民眾保持理性

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競總昨發起「疼惜台北，為愛而走」大遊行，但會前一名40歲劉姓男子持美工刀上宣傳車欲搶麥克風，引起民眾對候選人維安的關注。國民黨台北市長候選人蔣萬安今（21日）表示，暴力零容忍絕對是民主選舉基礎原則，希望民眾保持理性，透過選票證明台灣是成熟的民主社會。

▲蔣萬安21日早上與國民黨議員候選人路口拜票。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

對於陳時中競總估計參與遊行的民眾約15萬人，若加上線上觀看人數就近22萬人，是否有危機意識？蔣萬安說，他對支持者非常有信心，選舉剩下五天就是全力衝刺，跟選區議員站路口，接下來有安排車隊掃街，把握跟民眾互動的機會。

車隊掃街活動，是否有找大咖跟站台，或有無什麼特殊掃街的方式？蔣萬安回應，都有規劃，但車隊掃街市民才是主角，他會持續跟每位市民互動，爭取認同。媒體追問姊姊是否出來拜票？蔣萬安說，團隊都在規劃。

至於昔日對手吳怡農表態參加立委補選，怎麼看？蔣萬安說，參選是每個人的權利，他都尊重。

蔣萬安今早上8時與議員候選人秦慧珠、戴錫欽、徐巧芯、詹惟元及立委費鴻泰等人在忠孝東路與基隆路交叉口一處廣場拜票，並於會後接受媒體聯訪。拜票期間，不少民眾上前跟蔣萬安要合影、簽名，蔣都來者不拒。