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柯賜海去年喊「重出江湖！」要選花蓮縣長　大選前5天卻離世

▲▼ 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲柯賜海去年曾喊要重出江湖。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

柯賜海今（21日）驚傳逝世，過去他在抗議現場相當熱血，被稱為「柯董」、「抗議天王」，近年卻傳出和家人間有財產紛爭，以及受帕金森氏症影響，不僅淡出螢光幕，還在陽明山上獨居，睡在2坪不到的箱型車裡。讓人更不勝唏噓的是，去年柯賜海還說，會重出江湖、參選花蓮縣長，卻在選舉倒數5天過世。

《ETtoday新聞雲》記者2021年10月曾前往北市陽明山，直擊以車為家的柯賜海，曝光他生活起居都在車上，且因生了一場大病，身體明顯沒有當年勇健，走路還有點蹣跚，不過他以運動代替吃藥，病情還有好轉。

柯賜海當時告訴記者，打算要重出江湖，除了要為先前提出「罪犯強制工作」釋憲案前往法院開庭，也表示會去司法院抗議。另外，他還預計2022年要再選一次花蓮縣長，說花蓮不是三等公民，宜蘭都要蓋高鐵，但花蓮卻連蘇花高都沒有，再次強調要重出江湖，「把撿到的這條命，交給社會，為社會人民盡一份心力。」

▲▼柯賜海陽明山上以車為家。（圖／記者黃彥傑攝）

▲柯賜海本來喊話要參選2022年九合一大選。（圖／記者黃彥傑攝）

採訪過程中，柯賜海還接獲友人來電，問他「是不是還要回花蓮選縣長？」替他加油打氣。該名友人也說，朋友家人都支持柯，「至少會有10票！」

據了解，柯賜海過去曾於2005年、2014年以無黨籍身分投入花蓮縣長選舉，其中，2005年匆促參選花蓮縣縣長，雖然最後以2萬113票落敗，但獲得逾8分之1選票，一度成為話題。至於2014年花蓮縣長選舉時，他以1萬4954票落敗，可得票率也有9.49%，支持度並不差。

另外，柯賜海在2015年曾宣布投入花蓮選區立委選舉，已成立競選總部，並設立「阿海休息站」、「阿海小市集」，讓民眾免費住宿，還免費提供場地給攤販做生意，可最終並未向中選會登記。

柯賜海參選生涯如下：

1995年立法委員選舉，台北市第一選區（9席）以145票落敗。
1996年國民大會代表選舉，台北市第一選區（8席）以751票落敗。
2001年立法委員選舉，台北市第一選區（10席）以1,504票落敗。
2004年立法委員選舉，台北市第一選區（10席）以3,998票落敗。
2005年花蓮縣長選舉，柯賜海吸納兩萬出頭選票，以20,113票（12.89%）落敗。
2006年台北市長選舉，柯賜海前往台北市選舉委員會登記參選，曾冒雨站在台北市鬧區街頭，手持關刀並身穿戲服，向過往市民拜票；雖在整次選舉中未受邀參加任何電視辯論會，但最終得3,687票（0.29%）落敗，是倒數第二高票的候選人。

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