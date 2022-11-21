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落實友善托育政策　安南區親子悠遊館與托嬰中心年底動工

▲台南市工務局新建「台南市安南區托育資源中心新建工程」，預計底動工，2014年2月完工。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市工務局新建「台南市安南區托育資源中心新建工程」，預計底動工，2014年2月完工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

落實台南市長黃偉哲「獎勵生、協助養、好好教」友善托育政策，市府爭取前瞻基礎建設計畫，核定補助 2548萬7550元，加上市府自籌3931萬2450元，總經費6480萬元，由工務局代辦「台南市安南區托育資源中心新建工程」，提供安南區0-2歲幼童有良好育兒托育空間與平價托育服務，預計底動工，2014年2月完工。

黃偉哲表示，為解決少子化問題，市府不遺餘力建構友善育兒環境，除提供自行育兒的家庭經濟支持，會更積極設置公共托育家園，提供未滿2歲嬰幼兒平價、優質、可近性的托育服務；並提供親職活動與教養知能，減輕家長育兒負擔，讓幼童快樂探索、安心成長。

社會局擇定於海佃路三段台南市政府消防局第六大隊安南分隊後方空地，興建安南區親子悠遊館與托育資源中心，場館規劃興建2層樓的建築物，一樓為親子悠遊館，二樓則為托嬰中心。

場館西側臨接本淵寮公園，具有與自然環境接壤的良好托育環境，外觀採用活潑明亮的色澤，以及柔和的圓弧線條勾勒建築物的自明性。值得一提的是，二樓托嬰中心有建築師巧心設計的落地角窗，嬰幼爬行到角窗時，無需站立即可一窺窗外的世界，讓幼兒在這生活多了獨特與大自然接觸的生活感受。

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