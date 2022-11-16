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可愛親子口罩大盤點！普潔口罩聯名卡通圖案這裡都有　你和寶貝最喜歡哪款呢？

▲▼ 小三美日,親子,口罩,普潔口罩,聯名卡通,汪汪隊立大功。（圖／小三美日提供）

圖、文／小三美日提供

現在小朋友出門都會知道要戴口罩，口罩已慢慢成為我們日常的一部分，雖說現在疫情趨緩、政府已逐漸放寬，到戶外可以不用戴口罩，但我們永遠都不知道病毒會不會哪天又進化了，而確診對人的健康又會帶來怎樣永久的影響，尤其是對孩子們更不能輕易鬆懈。

孩子們戴口罩最常戴不住口罩，不是因為不太貼合，就是因為不透氣的悶熱，讓他們戴得不舒服，為了解決每位爸媽的擔憂，MIT優質口罩品牌-PURGE普潔是爸媽的好幫手，品牌理念為每個寶貝帶來舒適、安全的口罩，而且印花造型很可愛，深得小孩的心。

PURGE普潔醫療等級口罩，特別設計能夠貼合小孩臉型的尺寸，透氣不悶熱的親膚材質，以及貼心的高彈力柔軟耳帶，解決長久配戴的不適感，除了常見的平面款式外更有3D和4D立體款，給寶貝們最舒適的防禦日常！

▲▼ 小三美日,親子,口罩,普潔口罩,聯名卡通,汪汪隊立大功。（圖／小三美日提供）

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普潔除了分別有幼童款和成人款外，最大的吸睛點還有推出親子超萌款式！時常與各大品牌和知名角色聯名，前一陣子和備受小孩喜愛的卡通動畫《汪汪隊立大功》聯名，造成搶購熱潮！不用強迫寶貝們戴口罩~也能讓寶貝們愛上戴口罩這件事！現在聖誕節還推出和小熊學校聯名款，可愛的雪人和應景的聖誕樹，連小熊都戴起了紅色毛帽和圍巾，天空飄著雪花，滿滿的聖誕氛圍，讓你的12月份和小寶貝一起可可愛愛！

與寶貝同款>> https://s3vip.tw/PG6

▲▼ 小三美日,親子,口罩,普潔口罩,聯名卡通,汪汪隊立大功。（圖／小三美日提供）

普潔口罩給你滿滿的安全感，還有滿滿的可愛！吸睛滿點的親子款式快和寶貝們一起戴上！全家人外出時，除了穿親子裝，再搭配親子口罩，你絕對是街頭上最青春時尚的一家人！

▲▼ 小三美日,親子,口罩,普潔口罩,聯名卡通,汪汪隊立大功。（圖／小三美日提供）

◤同場加映活動◢歡慶雙11，普潔當然也有跟上！在小三美日官網有雙11超狂下殺慶，熱銷款式通通下殺88折，滿499再隨機送MIT親親醫用口罩，姊妹品牌親親也一起加入強檔優惠，活動只到今天11月16日，各位趕快把握，趁優惠入手聯名親子款>>https://s3vip.tw/PG7

▲▼ 小三美日,親子,口罩,普潔口罩,聯名卡通,汪汪隊立大功。（圖／小三美日提供）


除了新款有優惠外，還有更殺的絕版款超低下殺活動，全面下殺5折起，賣完就不補貨。快手刀來搶年終最瘋狂的優惠，活動只到11月24日，趕快手刀搶>> https://s3vip.tw/PG8
 

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