黃珊珊是新時代女性　也是一位充滿「媽媽智慧」的母親

▲黃珊珊平日與兒子相處，溫馨又有趣。（圖／資料照，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

黃珊珊在新聞中的形象，一直都是精明幹練的時代新女性，但她平日與兒子相處，卻是溫馨又有趣。因為她從小反抗威權，追求公平正義，所以，她也不願意採用威權的管教方式，而是讓兒子自己掌握決定權，學習自己做決策。作為母親只是幫忙分析各種選項的優缺點，然後尊重他的選擇。

黃珊珊跟兒子說，他可以全權支配自己的零用錢，但必須謹記兩個觀念。第一個是學會負責，自己做出決定，後果要由自己負責；第二個是三思而後行，做任何決定前，都要先想一下未來會不會後悔？如果可能會後悔，那現在為什麼要做？

黃珊珊坦言，採用這種模式和兒子相處，相當考驗自己的心臟強度，但為了讓兒子學習獨立，這一切還是值得的。她印象最深刻的一件事，就是某一年帶著十幾歲的兒子參加員工旅遊，然後在逛街購物時發生的事情。

由於兒子與一般青少年一樣，都對目前的流行很敏感。那次逛街，他在某間店裡發現一雙鞋，興奮的直說不可思議，因為這雙鞋太稀有了，他找了好久，從沒親眼看見過，真是太奇妙了。

黃珊珊跟過去瞄了一眼，發現那只是雙「拖鞋」！上面沒有鑲鑽，而且不管怎麼看，都只是一雙拖鞋，但標價上的數字，換算匯率下來居然要上萬元新台幣，這是一雙天價的拖鞋。

她沒有當場爆炸，因為心裡知道這種時刻對她們母子來說，是很重要的「關鍵時刻」，必須謹慎處理。兒子先發制人的說，他真的很想要這雙鞋，甚至願意拿出所有的壓歲錢和零用錢，來買這雙上萬元的「拖鞋」。

兒子對她說：「媽媽，這雙鞋太稀有、太少見，將來一定會增值，可以當作投資，而且穩賺不賠。」身為媽媽，雖然要尊重他的決定權，但看他把存款花在一雙拖鞋上，然後日後因為沒錢花而後悔，心裡面還是很糾結。如果堅持不讓他買，他會一輩子記得這雙拖鞋，還會記得是媽媽禁止他買，甚至連自己存下來的零用錢都不能自由使用。

而且得不到的最美好，他會永遠記得有一雙完美的拖鞋，在媽媽的強力介入下，迫使他跟這雙拖鞋分開，這雙拖鞋是他看過最棒、最美、最值得擁有、最穩賺不賠的一雙，可惜媽媽沒眼光，但他對這雙鞋的感情將海枯石爛、此情不渝。

黃珊珊回憶說：「我才沒那麼笨！我也看過很多好萊塢電影，好嗎。」所以她對兒子說：「這鞋真的很貴，但我相信你有足夠的判斷力，你現在可以好好的考慮一下，要不要買，你自己決定。」接著黃珊珊又去跟店員溝通，雖然理解他很想推銷天價拖鞋的心情，但也請尊重作為媽媽的心情，不要再用話術推銷，讓他自己做決定。店員應該有接收到眼神中「咻！」的那道光。然後，黃珊珊乾脆離開這家店，讓兒子留在裡面思考。

滴答！滴答！時間過去。兒子最後出來說，他還是不買了，這筆錢會有更好的用途。黃珊珊心裡大大鬆了一口氣，這個「關鍵時刻」實在太重要了。兒子真的長大了，知道要全方位考慮事情，不能只看喜不喜歡？渴不渴望？還要能分辨什麼是需要、什麼是想要？

這會是一道漫長的過程，他的人生還會遇到許多挑戰，他必須從中學會衡量得失、評估輕重緩急、學會照顧自己。黃珊珊對兒子說：「事情對錯不是重點，而是要學會負責，學會不做自己會後悔的事情。」