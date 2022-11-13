貓頭鷹公園啟用！遊樂場結合圖書館 　花蓮親子打卡景點再+1

▲貓頭鷹公園是一處不怕日曬雨淋的半戶外遊憩空間，有貓頭鷹造型的溜滑梯、小吊橋，草皮小山丘和戶外鞦韆。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市再多一處親子樂園！位在進豐生活園區的貓頭鷹公園13日啟用，這是一處不怕日曬雨淋的半戶外遊憩空間，有貓頭鷹造型的溜滑梯、小吊橋，草皮小山丘和戶外鞦韆，可以讓家長帶小朋友來放電，預期會再成為花蓮市最熱門的打卡景點。





市長魏嘉賢感謝市公所團隊致力於打造親子公園，在他任內六年來，逐一完成親子遊憩空間。他說，貓頭鷹公園是花蓮市第一個半戶外親子遊樂場所，市公所結合圖書館閱讀以及說故事的服務，為二至六歲的小朋友打造專屬的遊戲空間，希望貓頭鷹公園可以為小朋友帶來快樂的童年，也為親子留下美好的回憶。





花蓮市去年提出蛻變•創生—花蓮市公園串珠營造計畫，經中央政府核定總額為2222萬元，其中花東基金補助2000萬元，花蓮市公所自籌222萬元。這項工程除了805萬元做為殯葬所進行佐倉公墓遷葬安置之外，其餘經費用以整修佐倉運動園區，以及在進豐生活園區打造貓頭鷹公園。





貓頭鷹公園計畫案設計靈感來自卡通及故事書裡，象徵知識與智慧的貓頭鷹博士，呼應園區內的圖書館兒童分館，專為二至六歲的小朋友打造專屬遊戲空間。除了溜滑梯、盪鞦韆、小吊橋這些可以讓小孩放電的設施之外，也特別打造草皮小山丘，未來可做為校外教學或圖書館舉辦假日活動的場所。市公所另外還邀請藝術家林恐龍老師為貓頭鷹公園構思牆面彩繪，林老師提供四幅作品，其中一幅是貓頭鷹公園的壁畫，再從其他三幅挑出一幅做為著色比賽的圖稿。

▲家長可以帶小朋友來放電，預期會再成為花蓮市最熱門的打卡景點。



魏嘉賢表示，進豐兒童園區改善工程針對學齡前兒童設計適合的遊戲場域，與原有的戶外遊戲場做出區隔，妥善利用既有半戶外空間，打造一個烈日下或下雨時仍可遊玩的好去處，更保障學齡前兒童使用需求及安全性，讓使用者在遊戲的過程中學習獨立和建立自信心。