270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發　業者首度發聲了

▲好市多聯名卡將於2023年8月7日屆滿。（圖／記者劉維榛攝）

記者蕭筠／台北報導

國泰世華銀行今（7）日宣布確定分手好市多，其合作聯名卡將於2023年8月7日屆滿，並感謝聯名卡卡友長期以來的支持與愛護。對此，好市多也正式作出最新聲明回應，表示國泰世華已向270萬卡友們發出轉卡通知，目前也正在徵選未來合作，合作明確後將會再行公告。

對此，好市多今（7）日也首度發出最新聲明表示，「今日國泰世華銀行已向廣大的卡友們發出COSTCO聯名卡轉卡通知。」並感謝國泰世華銀行在過去10年的付出及貢獻，「目前，我們正在仔細甄選未來的合作夥伴，將以共同打造一張優化會員福利及消費權益的聯名卡為目標攜手前進，為我們的會員提供更豐富多元的購物體驗。我們將會在明確後告知大家。感謝長久以來的支持，未來好市多也將繼續提供高品質的服務與商品給所有會員。」

另，國泰世華銀今日也發聲指出，在雙方共同經營下，好市多聯名卡數從2014年的90萬，至今已突破270萬，成為全台第一大的零售通路聯名卡，為延續好市多聯名卡之合作關係，本行已竭盡最大努力與誠意，然遺憾未能續約。

國泰世華銀強調，和雙方合約期滿前，聯名卡相關權益皆不受影響，聯名卡可繼續於好市多賣場內及其他商家使用，且屆時未使用完之多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單，歡迎聯名卡卡友持續使用。

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