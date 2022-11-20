曝陳時中擋人財路仇恨值高！薛瑞元「還原關鍵」：擋的是疫苗騙子

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長薛瑞元18日表示，陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。對此，薛瑞元今受訪時再度說明陳時中到底擋「誰」財路？他解釋，台灣缺疫苗的時候，很多「掮客」找上門說有疫苗，但拿不出原廠授權書等資料，所以陳時中和指揮中心當時是因為擋「疫苗騙子」而擋人財路。

薛瑞元今中午出席活動受訪時表示，去年4、5月國內有疫情出現，當時也跟AZ、莫德納和COVAX洽購疫苗，但當時國外疫情嚴重嚴重的時候，一天是幾百萬例，全世界都在跟疫苗廠商搶買疫苗，所以廠商就把台灣的時程排到後面，導致一開始疫苗進來很慢，後來因為美國和日本的捐贈，暫時解了燃眉之急。

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薛瑞元接著透露，台灣缺疫苗那這段時間有很多「掮客」，有的是直接找指揮中心，另外很多都是找工商企業或宗教團體，宗教團體基於善心想捐疫苗，工商企業也買疫苗替員工施打，所以他們就來指揮中心詢問是否可以進口疫苗。

當時指揮中心收到所謂的可以買到疫苗的通知，第一時間也有有跟對方詢問「疫苗從哪來？有沒有原廠授權？」薛瑞元說，因為指揮中心跟原廠都有直接聯絡的管道，只要一核對就知道事情是真還是假，這時對方就拿不出原廠授權，所以這些事就沒有下文。

他也爆料，即使這些疫苗掮客不是真的要賣疫苗，當時對方直接說「我們有現貨，但是你要拿總採購價金的30%，給我當訂金，去下訂疫苗」。薛瑞元也直言「但這時候訂金付下去就沒有下文了，所以我叫他們疫苗騙子！」

薛瑞元強調，當時陳時中和指揮中心擋掉多少疫苗騙子，那時候只要被騙到，每一筆都是上億和幾千萬，所以擋掉多少這類人的利益，所以這些人可能還恨在心，藉由網路開始攻擊，攻擊陳時中擋疫苗。

他也提到，後來郭台銘也找上指揮中心，並表示已經跟BNT和上海復星取得承諾，願意賣疫苗給他們，所以需要政府的協助，當時接到訊息後，經過了解和評估是可信的，所以當時就協助鴻海、台積電、慈濟一起購買BNT疫苗，完成多方合約。

另外，國內已開打莫德納次世代疫苗，民眾也關心BNT次世代洽購進度？薛瑞元則坦言，目前還在談，因為現在已經有莫德納，所以先打莫德納，如果莫德納是夠的，也要討論看看是否需要再購買BNT，「但我們不是不採購BNT，是因為他們進度比較慢，莫德納供貨比較快。」

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