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社會 社會焦點 保障人權

獨／被撞準新娘出院了！相隔172天終回家　「重生日」甜露笑容

記者許權毅／台中報導

台中準新娘遭移工撞傷案，受傷的陳女相隔172天終於回家了，陳女今（20）日一大早從台中榮總出院，先到沙鹿玉皇殿拜拜才回家，家人準備火爐、豬腳麵線讓陳女去去霉運，弟弟則在一旁緊緊牽著姊姊，一家人準備豐盛午餐慶祝，陳女媽媽開心地說「家裡現在人氣很旺，大家都回來幫她慶祝重生日、團圓！」

▲▼台中準新娘案，陳女出院回家。（圖／家屬提供）

▲台中準新娘案，陳女相隔172天終於出院回家，後續仍需要慢慢復健才能完全康復。（圖／家屬提供）

陳女穿著過往最愛的時尚白黑上衣、牛仔褲，看上去精神相當不錯，一下車就對著鏡頭揮揮手，露出甜美笑容，大家開心地喊「歡迎回家」，無不替陳女開心。陳母先前透露，女兒遇到車禍時，家裡剛好有小寶寶出生，但因為女兒的事情，時隔近半年仍無法看到小孫子，女兒出院時，一定要好好慶祝一家團圓的日子。

▲▼台中準新娘案，陳女出院回家。（圖／家屬提供）

▲陳女回家後，家人準備火爐、豬腳麵線讓她去去霉運。（圖／家屬提供）

回顧整起案件，6月2日陳女下班時，騎車行經台中龍井，遭阮姓移工闖紅燈撞上，阮與車上5名乘客馬上棄車落跑，未上前關心遭撞的陳女，陳女重傷昏迷，差點就成為植物人，所幸奇蹟發生，陳女甦醒後在4個月內能行走、溝通，但仍有漫長的復健之路要走。

台中地院在10月底對阮男做出判決，判處1年6個月，審判長認為魏威至認為，阮男造成有陳女傷勢嚴重，甚至於肇事後，竟未留於現場對傷者施以救護、採取必要安全措施，即逕行離去，顯然缺乏尊重其他用路人生命安全之觀念。

陳母則說「很輕了」，女兒至今還在為了傷勢努力，他只要關1年6個月就可以回去；阮說沒有錢，求償無門，陳女一家人工作也受影響，拿出老本花了至少100萬，很擔心後續的費用該怎麼辦。陳母也認為「最在意就是政府至今沒有改善措施，逃逸移工問題也好像沒看到，政府始終沒有重視。」

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