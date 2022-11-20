2個月大確診男嬰「居家照護突昏迷」　送醫急救不治！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16,197例本土個案及39例境外移入；另確診個案中新增43例死亡。死亡個案中，有1例為2個月大男嬰，10/25確診採居家照護，11/10突在家昏迷，送醫不治。

發言人莊人祥表示，該男嬰無慢性病史，10/25因發燒和呼吸道症狀確診，採居家照護，當時症狀緩解且活力和胃口良好，但在11/10被家人發現在家昏迷無反應，送醫時已無呼吸心跳，經急救無效，當天死亡，經法醫相驗，開立死亡診斷為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另外，今天也新增2例特殊重症個案，1歲男童，無慢性病史，未接種疫苗，10/9曾經確診，11/10陸續出現發燒、咳嗽、全身出疹等症狀，11/13到急診就醫，經檢查有紅眼、草莓舌和發炎指數升高，懷疑MIS-C住院，之後給予免疫球蛋白治療，目前在一般病房住院觀察中。

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另1例特殊重症個案為11歲女童，有慢性心肺疾病等多重病史，未接種疫苗，此次因肺動脈高壓和心房中隔缺損住院，在11/15進行心導管手術修補，術後住加護病房，使用非侵襲性鎮壓呼吸器，11/16因發燒檢驗新冠陽性，X光顯示有肺炎，給予瑞德西韋等治療，目前狀況穩定，在專責兒科加護病房治療中。

截至今日兒童重症累計269例，其中腦炎有33例、肺炎28例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例，家中死亡9例、MIS-C 177例，共病5例；269例重症個案中有38例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）