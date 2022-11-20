台74螃蟹車跨槽化線下匝道！貨車司機怒：你差點躺棺材　警出手了

記者許權毅／台中報導

台74線是台中重要道路，車流量大的同時卻也車禍頻傳，一名江姓貨車司機14日行經大里段時遇到一台「螃蟹車」，直接在中線打方向燈，再壓過槽化線下匝道。江姓司機則說「好險我載的貨不多，不然大哥您真的要回去躺棺材了！」台74線大里段則在10月起進行科技執法，因此黑車駕駛將吞下最高6000元罰鍰。

▲台74線一台黑車從中線硬切，違規跨越槽化線下匝道。（圖／民眾提供）



江姓司機說，自己14日22時許開著3噸半的小貨車，突然黑車從中線打方向燈往外硬切，嚇得他趕緊煞車往右偏移，所幸車上載的貨物不多，沒有釀成追撞。江姓司機無奈地說「這是這禮拜遇到第4個了，拜託一下錯過匝道可以下個匝道再下，不需要這樣硬切！」也說自己根本還沒要下，結果這樣又要多繞一圈，送貨遲到20分鐘。

▲後方貨車駕駛表示，已經是這個禮拜遇到第4次；因該段有科技執法，黑車將被罰最高6000元罰鍰。（圖／民眾提供）

台74線大里段，短短的3公里內，因為車流量龐大，去年就發生98件交通事故，今年截至9月25日發生66件，台中警方自10月1起將在該路段雙向設置科技執法，小型車不准跨越槽化線行駛，大型車不准行駛內線道。而該輛黑車明顯跨越槽化線，將依照《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第12款，未依標誌、標線、號誌指示行車，處3000元以上6000元以下罰鍰。