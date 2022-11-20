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信箱塞爆競選口罩！他一看「全因這張紙」笑翻：都不用買了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲信箱上一張紙條，讓候選團隊猛往裡面塞口罩。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

一旦有選舉，就會收到不少競選小物，像是原子筆、衛生紙、濕紙巾等，其中，因為疫情的關係，口罩被視為實用好物。就有民眾突發奇想，在信箱上貼出一張紙條，瞬間成為「口罩富翁」，讓路人忍不住拍下畫面，上傳「爆廢公社二館」，笑呼「都不用買了」，信箱爆滿照也引發熱議。

目擊網友貼出照片，「有點狂，口罩比多的，都不用買了。」只見有一戶人家在信箱上貼紙條，「who塞的口罩多，我票就投誰」，下面還畫上一個比「YA」的笑臉。沒想到紙條還真的超有效，因為候選團隊紛紛往裡面投入口罩，信箱口被塞到不能再滿，數一數竟然不下20個，夠收到的人戴好幾天。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

▲信箱還真的被塞了一堆口罩。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

貼文一出，許多人直笑，「每天都戴不同的口罩」、「哇塞還有這招」、「生意人的料」、「我收過最滿意的是垃圾袋跟大包濕紙巾」、「who塞的垃圾袋多我就投他」、「最後發現他只是租客，戶籍不在這」、「who按門鈴拜票的，我就不投給你」、「最近我超愛等垃圾車倒垃圾的，因為四個候選人都排隊發宣傳品，感覺這次里長比議員還競爭。」

但也有網友直搖頭，「這個打開都有一種塑膠味」、「繩子拉一下就斷了」、「還是喜歡濕紙巾、衛生紙，這口罩都很薄，有的還直接印名字或黨的標誌，不敢戴」、「口罩裡面放廣告單都有一個油墨味，且廣告單這樣放有衛生疑慮，實在是不太敢使用」、「有的口罩直接印名字的，直接淘汰。」

還有人提醒，「塞太多也會變賄選喔！要注意」、「結果投超過30元價值，直接賄選」、「這不會構成賄選嗎？不能超過30元喔」、「超過30塊了，有賄選嫌疑（誤）。」話題釣出內行人曝光行情，「除非一次塞15個以上，不然工廠最低一個2元。」

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