澎湖西嶼鄉民代表候選人賄選！樁腳現金買票　裁定羈押禁見

記者陳洋／澎湖報導

澎湖地檢署18日接獲情資，指出澎湖縣西嶼鄉某鄉民代表候選人之樁腳涉嫌以現金向選民買票，隨即指派黃政德檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站，並商請內政部移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊、澎湖縣政府警察局馬公分局、白沙分局配合共組專案小組進行偵辦。經專案小組成員在24小時內徹夜完成布署，旋即於19日上午拂曉出擊，約詢涉案樁腳及選民到案。

▲澎湖地檢署查獲西嶼鄉代候選人樁腳，涉嫌現金買票羈押禁見。（圖／澎湖地檢署提供）

經檢察官訊問釐清案情後，認定該鄉民代表候選人樁腳洪○○為求該鄉民代表當選，涉嫌先後於10月中旬及11月上旬，以每票新臺幣(下同)2000元之對價，向轄內有投票權之2戶選民進行買票共6000元(賄款均業經選民自願繳回查扣)，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有羈押之必要，向法院聲請羈押，嗣經法官裁定羈押禁見，涉案選民則均請回。

法務部與最高檢察署長期宣導反賄觀念，故「選前買選票、選後A鈔票」之概念已深植人心。候選人在選前若有賄選行為，當選後必定會以其他不法手段將買票所花費之資金回收，成為日後貪腐犯行之開端。本署持續呼籲選民勇敢出面檢舉賄選犯行，檢舉案件一經本署檢察官提起公訴，即可獲得部分檢舉獎金。本署查賄團隊未來仍將全力偵辦賄選犯罪，誓言與澎湖鄉親一起朝清明的民主政治之路邁進。