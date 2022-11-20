基隆選舉日停電？台電：3例行檢修已取消

▲國民黨基隆市長候選人謝國樑。（圖／翻攝國民黨YT頻道）

財經中心／台北報導

外界流傳1126投票日基隆百餘戶收到停電通知單，台電連續發出2則聲明，確實原訂基隆投開票日當天，有安排例行性變壓器吊檢停電工作共有3案，但影響戶數僅142戶且不包含投開票所，與投開票及計票作業無關，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日當天任何工作停電作業，呼籲不要誤導大眾。

台電表示，由於現值選舉期間，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日當天任何工作停電作業，並在選舉期間確保服務區供電正常，防止突發停電事故發生。

台電進一步說明，台電實施計畫性工作停電前都會通知，會將工作範圍、施工時間及工程概述，以停電通知單的形式，個別投遞至用戶個別信箱及張貼於公寓門口或遞交大樓管理員；若部分用戶因特殊需求反應，則將與用戶再協調工作停電時間，盡量降低對民眾生活的影響。

基隆市長候選人謝國樑先生19日在國民黨北北基桃晚會中，指1126投票日基隆會大規模停電，台電聲明表示，「要代表近三萬名員工，表達嚴正抗議，台電是台灣的台電，是國家的台電，謝先生這樣的造謠行為，對於台電每天在第一線努力工作確保穩定供電的同仁來說，才是最大的污衊跟奧步。」

台電說明，過去針對全國性選舉或高中、大學重要考試等活動，台電都會依慣例成立穩定供電應變小組，加派人力加強巡檢以降低停電影響。為因應此次大選，台電各區處更是出動平時輪值人力的兩倍，也已在近期陸續協助各地方縣市政府選舉委員會，加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機等設備，確保投開票期間供電穩定。