王欣儀掃除超級大違建！　籲選民「千萬不能再分票」

▲市議員王欣儀與大安區群英里里長石忠勝19日合辦「國樂饗宴」藝文活動。（圖／王欣儀辦公室提供）

記者江采蓁／台北報導

九合一大選將至，選戰愈打愈熱，尋求連任的國民黨大安、文山區市議員王欣儀為感謝選民長期支持，19日黃金周末與大安區群英里里長石忠勝合辦「國樂饗宴」周末藝文活動，而之所以特意選在「成功國宅」中庭廣場舉行，象徵著來到成功，一定「連任成功」。

王欣儀致詞表示，長期以來自己對營造社區優質環境品質、退休榮民榮眷、弱勢家庭的權益照顧，以及教育藝文活動的推廣向來不遺餘力，石忠勝也代表里民感謝並盛讚王欣儀，多年來努力不懈奔走、協調、爭取，無畏各種壓力與委屈，終於把原本鄰近社區的超級大違建「成功臨時市場」給拆除、改建，為的就是能夠提供周遭居民一個安全、乾淨的生活品質，還綠地於民。

▲王欣儀和石忠勝合作打造「長照與日照中心」，讓長者就近得到照護。（圖／王欣儀辦公室提供）

此外，王欣儀更與石忠勝合作推動把社區內的閒置軍方房舍，打造成「長照與日照中心」，讓長者就近得到方便的照護，也讓家人能夠喘息，而該據點也成為了「台北市的指標示範」。另外王欣儀也與石忠勝里長多次合作，致力建設最優社區，協助將「成功社區中庭綠美化」、舉辦「電影欣賞會」、提供里上「婦女中途之家的孩子們」獎助學金等等。

這次活動也特別邀請「師大附中校友國樂團」蒞臨表演，這些優秀的同學們頗受各界支持與好評，因此提供一個可以發揮的空間、機會，讓他們把對於國樂的熱愛及國樂之美分享給居民們。

▲王欣儀呼籲選民，「千萬不能再分散選票，要堅定投票支持」。（圖／王欣儀辦公室提供）

王欣儀表示，上次選舉大家都說她「政績多」、「服務好」，又勤走基層，肯定穩當選、票太多，因此要分票去搶救危險的人，結果最後開票，只差700多票「就會落選」。這次大安文山參選爆炸、選情艱困，她也疾呼選民，「千萬不能再分散選票，要堅定投票支持」。

