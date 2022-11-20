黃揚明曝「台北市長選舉是紀錄之戰」　網：選民將創造歷史

▲黃揚明19日在臉書發文指出，這次台北市長選舉無論藍綠白三股力量誰當選，都會創下一個嶄新的紀錄。（圖／周刊王）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選進入最後倒數階段，台北市長的三腳督選情詭譎受到全國矚目。對此，資深媒體人黃揚明19日就在臉書發文指出，「這次的台北市長選戰，是一場紀錄之戰」，不但參選人高達12人創下歷史新高紀錄，而且無論藍綠白三股力量誰當選，都會創下一個嶄新的紀錄。

黃揚明分析，若是國民黨候選人蔣萬安當選，將會成為台北市升格直轄市後最年輕民選市長，就職日時，他年43歲11個月又29天大，比之前的最年輕民選市長紀錄保持人陳水扁的44歲2個月又13天，小了2個月又14天；而若為民進黨候選人陳時中當選，則反之成為升格直轄市後最年長民選市長，就職日時，他年68歲11個月又28天大，比之前的最年長民選市長紀錄保持人柯文哲的55歲4個月又19天，大了13歲7個月又9天。

最後，黃揚明指出，如果是無黨籍候選人黃珊珊當選，將會是台北市首位女性市長，現在就等26日的開票結果，會是什麼紀錄會留在我國地方自治史上。此文一出不少網友在底下留言，「支持首位女性市長」、「不願看到老市長...」、「不管結果如何選民將創造歷史」。