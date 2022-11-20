柯志恩拚最後黃金周！「合體韓國瑜」重現韓流　陳其邁說話了

▲選前黃金周拚場，柯志恩周日合體藍營四大咖，前高雄市長韓國瑜也將力挺助陣。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者賴文萱／高雄報導

選前最後黃金周！國民黨高雄市長候選人柯志恩，把握時間與選民互動，今（20）日下午預計合體國民黨4大咖，包含前高雄市長韓國瑜，另外，26歲愛女也將首度現身輔選。對於藍營大咖齊聚助陣柯志恩，高雄市長陳其邁表示，人民才是真正的老闆，民主的政治從2018年到現在，高雄經歷了4次選舉，選民喜歡的是一個實實在在做事情的人，藉由2年拚4年，希望市民再給我們再拚4年的機會。

柯志恩陣營全力備戰選前最後一個黃金周時間，今天下午在橋頭的大型造勢活動，邀請到藍營4大咖助陣，包含張善政、李四川、朱立倫，還有韓國瑜也將首次公開替柯站台。

▲▼陳其邁前往大社果菜市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今日一大早也展開市場拜票、掃街行程，下午則預計前往屏東縣，替縣長候選人周春米造勢助講，晚上再快閃彰化，替彰化縣縣長候選人黃秀芳活動助講。

被問及對手請了韓國瑜站台大型造勢，陳其邁表示，自己就一步一腳印，因為剩下一個禮拜的時間，希望能夠儘量把握時間，能夠跟市民朋友握到手、打招呼，獲取支持，也會謙虛傾聽民意，市民在這個過程裡面也會給予很多指教。

陳其邁強調，過程很重要，人民才是真正的老闆，民主政治從2018年到現在，高雄經歷了4次的選舉，選民喜歡的是一個實實在在做事情的人，藉由2年拚4年，希望市民再給我們再拚4年的機會。

▲陳其邁表示，自己就一步一腳印，因為剩下一個禮拜的時間，希望能夠儘量把握時間，能夠跟市民朋友握到手、打招呼，獲取支持。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對屏東、彰化的輔選行程，陳其邁說，屏東跟高雄是隔壁親家，很多建設像是高屏第二快速道路、未來還有捷運的銜接，包括水資源的保護，以及整個區域的產業、農業，其實都是有非常緊密合作的關係。

陳其邁說，潘縣長是五星級的縣長，他的施政希望可以延續，這樣的話，高雄跟屏東的合作也會更密切。他也提到，兩邊流動的人口非常的多，周縣長一定會是一個好縣長，他跟周也非常熟識，兩人都希望未來有機會再強化高雄跟屏東的合作，讓高屏共好。