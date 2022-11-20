柯文哲：陳、蔣若當選「副市長變背後靈」　搞清狀況已是2年後

▲民眾黨主席柯文哲到台中輔選。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

九合一大選邁入最後階段，台北市長柯文哲19日於臉書發布影片力挺無黨籍市長候選人黃珊珊。柯文哲20日補充道，在眾多候選人中黃珊珊才是最好的，沒有銜接問題，並暗諷國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中若當選，要搞清楚狀況已是2年後，且其副市長就變「背後靈」。

身兼民眾黨主席的柯文哲20日在台中替候選人車掃，並於上午在台中火車站受訪。針對昨日PO出的催票影片，柯文哲表示，政治是比較相對的，在台北市的眾多候選人，黃珊珊才是最好的。

柯文哲提及，理由是以他個人經驗來講，這樣才沒有銜接的問題，「在大家面前不用太謙虛，柯文哲不笨嘛！是不是？然後又很認真，工作時間非常長，像我們這種人，都要花2年時間以上搞清楚台北市政府的機器。」這也是為什麼新北市長侯友宜做得不錯，因為對方當8年副市長再選市長，所以第一天就可上手，對人事、之前計畫都清楚。

柯文哲說，自己看了黃珊珊3年，在正直誠信、工作認真方面沒有問題，先前北市府最可怕的就是首長互評，大約31個局處加上捷運公司、副秘書長等首長互評，黃珊珊評了5次，5次都第一名，代表領導統一能力沒有問題。

柯文哲指出，黃珊珊絕對比他還要好，因為「我這個人太強硬了，分數打下來都跑到中間去了！」自己也覺得很奇怪，市長不是第一名，都開玩笑地說「你們太不會巴結長官了！」

柯文哲稱，黃珊珊當選後最重要好處，就是沒有銜接問題，第一天就上任，馬上可以接手；倘若其他人要進來台北市政府，搞清楚狀況已是2年後的事情，「如果自稱有『叔叔伯伯』可以指導，這就是我最害怕的地方！」有人稱如果誰當選的話，他的副市長就是誰，誰當選的話，他背後靈就是誰，「這才是我最害怕的。」