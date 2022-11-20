黃偉哲母雞帶小雞　崇德市場拜票拼出高人氣

▲台南市長候選人黃偉哲日一早前往東區崇德市場，與民進黨黨市議員候選人蔡筱薇、蔡旺詮、陳金鐘，共同向攤商與市民拜票，受到民眾熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數，台南市長候選人黃偉哲20日一早前往東區崇德市場，與民進黨黨市議員候選人蔡筱薇、蔡旺詮、陳金鐘，共同向攤商與市民拜票，現場反應熱絡，黃偉哲不僅發揮母雞帶小雞的效果，也展現民進黨團結拚勝選的決心。

黃偉哲一行人一走進市場立即展現高人氣，現場攤商和民眾熱情歡呼歡迎市長的到訪，並爭相合影留念，也有攤商興奮地站出來雙手比讚，並拿出黃偉哲的競選旗幟要求簽名；黃偉哲收到攤商的賀禮五花八門，不只有傳統的大蒜、粽子，還有雞腿、牛蒡、胡椒餅、蛋糕，黃偉哲笑說：「大家都好像怕我瘦下去」。

黃偉哲也向市場借用廣播，向市民和攤商請安問好，並大力推薦三位在東區的同黨市議員候選人。黃偉哲也呼籲民眾11月26日，可以早起出門投票，讓市長和優質的議員候選人都能為市民打拚。

東區崇德零售市場有許多人氣美食，也供應新鮮蔬果，早市生意相當熱絡。但在去年本土疫情嚴峻時，消費人數曾一度銳減，當時台南市政府率全國之先，設置「台南便利送」線上平台，媒合傳統市場與計程車業者，讓消費者在家上網，就能向攤商訂購蔬菜箱等市場商品，並由計程車送貨到家。

目前台南便利送訂單已累積超過7.7萬筆，總銷售金額突破4千萬元，讓許多攤商成功渡過疫情，民眾用行動支付也能訂購台南市場的美食。