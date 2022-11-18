發現老公偷藏「初戀影片」　她暴怒：忘不了「我成全你們」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南駐馬店一名女子16日在老公的手機中發現一個隱藏的資料夾，裡面竟有4段老公初戀女友的影片，氣得她發訊息質問，「你留著是什麼意思？你手機裡面有我的影片嗎？」「你要是忘不了她，我成全你們！」

根據陸媒報導，女子與老公的感情最近出現了一點狀況，處於「疲軟期」，沒想到翻看老公手機時，竟無意間發現了一個隱藏的資料夾，裡面有4段老公初戀情人的影片，雖然影片都不長，但對方顯得年輕又陽光。

女子看了以後非常生氣，馬上傳訊息質問，「你留著是什麼意思？」「你手機裡面有拍我的影片嗎？照片都很少、沒有吧？」「我們認識一年的時候，你手機裡還有她的照片跟影片，讓我情何以堪？」「我讓你刪，你說刪了，結果呢？你存起來了，還存uc（某廠牌雲端硬碟）了，你可以啊你！」

▼老公手機裡還有初戀的影片。（圖／翻攝微博）

老公見狀急忙解釋，「我就是忘了刪了！沒別的意思。」「我也不知道，我確實是刪除了！真的！」

但女子仍然沒有消氣，「事實是我怎麼又看見了呢？」「你要是忘不了她，我成全你們！」「我都很好奇，那時候人家有男朋友，你怎麼還能厚著臉皮貼上去，人家怎麼不跟你過呢？」「是不是得不到永遠都是最好的？」

老公則希望快點結束話題，「那都是以前了，我們都好久沒有聯繫了。」「以前了，別提了好吧！」「我錯了。」「上哪找去人家都已經結婚了。」「我的心裡只有你和咱們的兒子，沒別的。」「別想那麼多了，我以後再也不會了。」

最後，女子鄭重強調，「你自己好好想想我們還能好好的嗎？三天兩頭的吵架，偶爾打一架，有意思嗎？你要是覺得各方面都不和你意，堅持有什麼意思？天天這樣折磨我幹嘛？放過我放過你行嗎？」