與初戀男友滾床　棉被遮臉突聽「喀擦聲」女大生嚇！網驚：是慣犯

▲原PO得知男友偷拍超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

「大學第一次交男友…..就被偷拍」，一名女大生表示，與男友交往3個禮拜，日前到宜蘭玩樂，第一次談戀愛的她超興奮，旅行的過程都很美好，晚上滾床時，她因為害羞拿棉被遮住臉，把自己和心都交給男友，突然聽到「喀擦」照相聲，男友竟然偷拍她裸照，還對她動手動腳，讓她超崩潰。

女大生在Dcard上娓娓道來，學姊介紹系上學長，兩人認識後決定交往，男友精心規劃帶她去宜蘭玩，想到要跟男友來一場甜蜜的旅遊，她內心興奮不已，「在此之前，旅遊的過程都很美好」，到了晚上睡覺時間，兩人即將發生第一次關係，原PO超緊張，「我臉跟身體真的很燙，不敢視線直視他」。

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男友提議拿棉被遮臉，比較不害羞，原PO心裡還想著「真體貼」，就在她把自己交給對方時，忽然聽見「喀擦」手機拍照聲，「我一整個驚醒，然後我男友也忽然慌張，就直接出來了」。原PO立刻起身搶手機，質問男友是不是在偷拍，男友謊稱「我沒有拍，我只是想放音樂」。

▲原PO對男友很失望。（示意圖／翻攝pixabay）

原PO逼男友打開手機，否則報警，男友竟然惱羞怒吼，還對她動手動腳，最後男友勉強打開手機，「我真的看到自己模糊的裸照，一整個對這個男的感到失望」，事後男友將照片刪掉，並不斷道歉，自那天之後，原PO完全不想見到對方，「我都不想接他電話、回他訊息，我真的覺得好噁心，不知道怎麼面對他？」

貼文一出，許多網友勸她快分手，「封鎖！這男的是不是想騙砲」、「剛交往就敢這樣做，感覺就是慣犯！趁早離開這種渣男，不然妳的作品集，留到網路也是遲早的事」、「直接分手吧！別給對方機會了，有了第一次，就會有第二次」、「這麼愛放音樂怎麼不去當DJ」、「真的是垃圾渣男趕快逃」。

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